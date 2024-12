Le anticipazioni tratte dalla nuova registrazione di Uomini e donne del 17 dicembre 2024 rivelano che si è parlato del percorso di Michele, dato che il tronista si è ritrovato nei guai per un profilo fake che ha creato sui social

La verità è emersa in studio e ha fatto scatenare un caos sul conto del tronista che da un po' di mesi sta portando avanti il suo percorso in trasmissione.

Michele nei guai per un profilo fake: anticipazioni Uomini e donne registrazione 17 dicembre

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, nel corso delle riprese ce si sono svolte questo martedì 17 dicembre 2024, in studio sarebbe scoppiato un vero e proprio caos per mezzo del tronista Michele Longobardi che da un po' di mesi ormai ha iniziato il suo percorso in trasmissione e si avvia verso le battute conclusive.

Michele ha creato un profilo fake sui social, con il quale ha iniziato a mettersi in contatto con le pretendenti che ha scelto di portare ormai al rush finale del suo percorso in trasmissione.

La verità è venuta fuori nel corso della registrazione e, ovviamente, Michele si è ritrovato messo nei guai.

Il tronista scatena il caos in trasmissione

È la prima volta nella storia della trasmissione che viene fuori una situazione del genere sul conto di un tronista che, a quanto pare, ha voluto mettere alla prova le sue pretendenti celando la sua identità dietro un profilo falso.

I tronisti in carica, infatti, per tutta la durata della trasmissione di Canale 5 non possono utilizzare i loro account Instagram e Facebook, proprio per evitare di lanciare messaggi e poter mettersi in contatto con le persone che arrivano in trasmissione per corteggiarli.

Il gesto di Michele ha perciò scatenato un polverone in studio e non si esclude che le corteggiatrici possano reagire negativamente.

Gemma aveva chiuso la sua frequentazione con Fabio a U&D

In attesa di questi appuntamenti, nel corso delle puntate trasmesse in precedenza su Canale 5 c'è stato spazio per la crisi di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo un periodo in cui è stata messa in sordina e non ha occupato il centro della scena in trasmissione, è tornata alla ribalta per la sua frequentazione con Fabio.

Tra i due tutto sembrava andare per il verso giusto, tanto che Gemma aveva anche svelato al cavaliere di voler spingersi oltre con lui e avere dei momenti di intimità, salvo poi ritrovarsi a fare i conti con una segnalazione che riguardava Fabio in compagnia di un'altra donna, che le ha fatto crollare il mondo addosso.

Da qui la decisione della storica dama del trono over di chiudere la frequentazione e voltare pagina, rimettendosi ancora una volta in gioco nel parterre.