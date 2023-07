Le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della stagione estiva, si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Lara e Marina, dato che per le due donne potrebbe giungere il momento della fatidica resa dei conti finale.

Lara potrebbe ritrovarsi messa alle strette dalla sua acerrima rivale e, a quel punto, potrebbe finire per perdere il pieno controllo della situazione.

La resa dei conti finale tra Lara e Marina nella soap Upas?

Nel dettaglio, le prossime puntate di Un posto al sole in programma tra luglio e agosto su Rai 3, potrebbero essere quelle in cui si arriverà allo scontro finale tra Marina e Lara.

La perfida e astuta Martinelli continua a portare avanti la sua vendetta spietata ai danni di Roberto, facendogli credere che il piccolo Tommaso sia davvero suo figlio.

Adesso, però, dopo che Ida è stata assunta come babysitter del bambino, il castello di bugi della donna rischia di venire a galla.

Ferri inizierà ad avere dei sospetti sugli atteggiamenti fin troppo materni da parte di Ida nei confronti di Tommaso e chiederà spiegazioni alla sua ex compagna.

Come se non bastasse, Marina deciderà di indagare sul conto della sua nemica, dopo che ha scelto di far licenziare Silvana.

Marina potrebbe mettere nei guai Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

Ebbene, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, potrebbe essere proprio Silvana a fornire delle preziose informazioni a Marina e portarla così ad aprire gli occhi sul conto della perfida Lara.

La dark lady di Palazzo Palladini, in questo modo, potrebbe indagare per cercare di portare alla luce i segreti che Lara ha custodito fino a questo momento e in tal modo scoprire come stanno realmente le cose anche nel rapporto con Roberto Ferri.

Insomma, per Lara potrebbe avvicinarsi la fatidica e ormai attesa resa dei conti finale: la donna potrebbe essere definitivamente smascherata e, in quel caso, finire nell'occhio del ciclone.

Marina a rischio nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Ma, proprio questa situazione, potrebbe portare Lara sul piede di guerra nei confronti della sua nemica giurata. Non si esclude, infatti, che nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole in programma questa estate in tv, Lara possa perdere le staffe e diventare ulteriormente pericolosa.

La donna, infatti, dopo che verrà messa alle strette da Marina, potrebbe arrivare a perdere il pieno controllo della situazione, al punto da mettere in pericolo la vita della donna.

La signora Giordano, quindi, dopo averla scampata in passato con il suo ex uomo, potrebbe ritrovarsi a rischiare nuovamente la vita. Si riuscirà ad evitare il peggio oppure Lara metterà a segno l'ennesimo colpo da maestra?

Grande successo di ascolti per le puntate estive di Un posto al sole su Rai 3

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione di questa intricata trama che sta appassionando sempre più gli spettatori, gli ascolti della soap in questo periodo estivo sono a dir poco clamorosi e positivi.

Nelle ultime settimane, infatti, la soap opera di Rai 3 arriva a sfiorare quotidianamente la media del 10% di share nella fascia dell'access prime time.

Complice il calo di ascolti registrato da Rai 1 e Canale 5 con le trasmissioni estive in onda al posto di Affari Tuoi e Striscia la notizia, ecco che Un posto al sole ne approfitta per conquistare spettatori risultando quasi sempre il programma più visto dell'intera giornata di Rai 3.