Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne che entreranno a far parte del cast di settembre? L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è confermata nella fascia del primo pomeriggio e, al centro dell'attenzione, ci saranno nuovamente i protagonisti di trono classico e over.

Tra i vari nomi che sono trapelati in queste settimane, come papabili new entry nel cast del dating show Mediaset, spicca quello di Carola Carpanelli, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera.

Nuovi tronisti Uomini e donne settembre: i primi nomi in lizza

Nel dettaglio, Maria De Filippi riaprirà le porte del suo programma a metà settembre: lunedì 18 è la data scelta, al momento, per la prima puntata di questa nuova edizione che terrà compagnia al pubblico Mediaset fino al prossimo maggio 2024.

Oltre alle vicende dei protagonisti del trono over, ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Tanti i nomi che sono trapelati e circolati nel corso di queste settimane, tra cui quello di Alice Barisciani, la ragazza che venne rifiutata da Federico Nicotera al rush finale della scelta.

Alice bocciata e rifiutata come nuova tronista a Uomini e donne 2023/2024

Eppure, il nome di Alice non ha convinto i fan social della trasmissione di Maria De Filippi: in tantissimi sperano che la "trattativa" non giunga mai a compimento.

"Alice come nuova tronista a settembre? Per carità, non è proprio la persona adatta. Sarebbe un trono noiosissimo e scontato", ha scritto un utente sui social.

"Se Alice venisse scelta come tronista, gli ascolti del programma subirebbero un tracollo clamoroso. Maria non le darà mai questa chance, non è assolutamente adatta", ha scritto ancora un altro spettatore del talk show Mediaset.

Carola favorita dai fan come nuova tronista a Uomini e donne

Oltre al nome di Alice Barisciani, come candidata al trono di Uomini e donne a settembre, spicca anche il nome di Carola, l'ormai ex fidanzata di Federico Nicotera.

La relazione tra i due non è andata oltre i tre mesi e, adesso, i fan del programma sperano che Maria possa dare una seconda chance a Carola, dato che ha saputo conquistare il gradimento di una vastissima fetta di telespettatori.

"Dopo la batosta con Federico, Carola merita di rimettersi in gioco. Speriamo che la De Filippi la riaccolga a settembre come tronista della nuova edizione, lo merita tantissimo", ha commentato un fan della trasmissione che fa il tifo per la giovane Carola.