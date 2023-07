Lara viene scoperta, in Un posto al sole? Marina e Silvana stanno indagando e presto la verità verrà a galla.

Serena ha visto Ida al parco con Tommy e ha notato che il loro rapporto va ben oltre quello che potrebbe avere una babysitter con un bambino. Nel frattempo Silvana capisce che Lara le ha mentito e dice a Marina di ricordare particolari strani del periodo in cui era al servizio di Martinelli, ospitata da Roberto per la sua gravidanza a rischio.

È stata Serena la prima a far scattare il tutto ai danni di Lara e quando la diretta interessata lo verrà a sapere saranno guai: potrebbe addirittura farle del male.

Un posto al sole, quando verrà scoperta Lara?

Buone notizie per i telespettatori di Upas che stanno aspettando da mesi questo momento: Marina sta per smascherare Lara dopo le confidenze che le ha fatto Silvana, sua governante e amica.

Non sarà solo Silvana a mettere sulla pista giusta Marina. La stessa Serena continuerà a ripetere a Ferri che Ida si sta comportando in modo troppo affettuoso con Tommy, non giustificabile per una semplice balia.

Marina cercherà con i suoi mezzi di raccogliere le prove che servono a dimostrare il fatto che Lara abbia mentito e che il piccolo Tommaso non sia figlio di Roberto, anche se Ida e Lara la fermeranno prima che sia troppo tardi.

Un posto al sole anticipazioni: Marina trova le prove che incastrano Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Marina cercherà di dimostrare che Tommy non è figlio di Roberto e porterà ciò che ha scoperto a Ferri, che in un primo momento non le crederà, con grande sollievo di Lara.

Tuttavia le cose si metteranno male per Lara quando Marina metterà le mani su un giocattolo di Tommy, decisa a far eseguire il test del dna, la prova principe che la farebbe finire in prigione.

Peccato che Ida si accorga di ciò che sta succedendo e che avvisi in tempo Lara. Nel frattempo la situazione potrebbe diventare molto pericolosa per Serena.

Lara si vendica di Serena dopo che la verità verrà a galla?

Le indagini di Marina sono iniziate grazie alle supposizioni e ai ricordi di Silvana, ma anche Serena ha contribuito in maniera attiva a far in modo che Roberto vedesse con occhi sospettosi Ida.

Lara non perdona nessuno e, qualora venga scoperta - cosa che accadrà - non esiterà a vendicarsi. Nella sua rete potrebbe finire Serena, colpevole di essersi impicciata dei suoi affari e di quelli di Ida: che cosa succederà?

Intanto arriva la notizia che Un posto al sole si ferma ad agosto, ma arriva l'album dei ricordi, un bel modo per i telespettatori di Upas di rivivere i momenti più intensi della soap opera.