Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda nei giorni 10 e 11 luglio, saranno intrise di confidenze inaspettate, richieste complicate e sentimenti divampanti.

Innanzitutto Viola Bruni metterà Raffaele Giordano al corrente del solito tran tran che ha colpito il suo rapporto coniugale, definendosi stanca della situazione con Eugenio. Il figlio di Niko metterà Renato in una difficile posizione con una richiesta, ma l'intervento di Giulia si rivelerà provvidenziale per l'uomo. Intanto a combattere con dei crescenti sentimenti per Rossella sarà Nunzio.

Quest'ultimo cercherà di soffocare il tutto, ma ad andarci di mezzo sarà il suo amico e collega Samuel.

Un posto al sole, anticipazione del 10 luglio

Per Nunzio e Rossella la situazione sentimentale inizierà a farsi sempre più aggrovigliata. I due hanno ceduto al bacio di recente e tanto è bastato per mandarli in confusione. Nella puntata di lunedì 10 luglio vedremo il figlio di Franco in preda ad un incontrollabile nervosismo che finirà per scaricare sul malcapitato Samuel. Questo atteggiamento, però, rischierà di minare l'amicizia fra i due ragazzi. Nel frattempo anche Ross avrà le sue difficoltà da affrontare. La giovane dottoressa, che già si è vista demansionare nel suo lavoro, avrà la testa fra le nuvole.

La distrazione rischierà di costarle qualche errore in più.

Jimmy mette in difficoltà Renato con una richiesta

Spazio anche agli altri personaggi di Un posto al sole. Le anticipazioni di questa rinomata e longeva soap opera napoletana svelano che Filippo e sua moglie decideranno di invitare Eugenio e Viola a pranzare da solo.

Un'occasione, quest'ultima, per parlare delle imminenti vacanze estive. Peccato che Viola Bruni finirà per causare qualche tensione di troppo con il suo comportamento. Nel frattempo il giovane Jimmy finirà per avanzare una richiesta a Renato Poggi, mettendolo in una scomoda posizione.

Spoiler Un posto al sole, puntata 11/7: Viola al limite con Eugenio

All'interno della puntata di Upas in programma martedì 11 luglio [VIDEO] su Rai 3, al solito orario delle 20.50 circa, Viola avrà modo di parlare con Raffaele, confidandoli le sue sensazioni interiori. Sarà così che verrà alla luce dell'enorme crisi che ha investito il suo matrimonio, ormai fatto di routine e apatia. Viola confiderà al portiere di essere al limite e di desiderare ben altro.

Frattanto Nunzio, ormai innamorato di Rossella, continuerà a mettere a tacere con chiunque i sentimenti che prova per la giovane dottoressa. Dal canto suo, Rossella Graziani sarà presa di mira dal primario del San Filippo, che non sembrerà volerla lasciare in pace. Renato, che ha ricevuto una richiesta dal nipotino, sarà sul punto di dirgli che non può aiutarlo, ma ci penserà l'intervento provvidenziale di Giulia a trarlo fuori dalla complessa situazione.