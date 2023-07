Le nuove trame di agosto di Un posto al sole del mese di agosto saranno incentrate in primis sulle vicende di Rossella. La figlia di Silvia e Michele si ritroverà al centro dell'attenzione, complice il periodo difficile che sta vivendo dal punto di vista sentimentale.

Dopo i baci che ci sono stati con Nunzio, Rossella si renderà conto di non poter far finta che non sia successo nulla e come se non bastasse, farà i conti con una rivelazione del tutto inaspettata sul conto del giovane cuoco del Caffè Vulcano.

Rossella e Nunzio al centro delle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove trame di Un posto al sole del mese di agosto, rivelano che Rossella sarà chiamata a dover affrontare la difficile situazione sentimentale che sta vivendo ormai da diverse settimane.

Dopo i baci e quei momenti di passione che ci sono stati con Nunzio, la giovane dottoressa ha cercato in tutti i modi di lasciarsi alle spalle il passato e provare così a voltare pagina definitivamente, ma non è stato per niente semplice.

Complice la sua storia d'amore in corso con Riccardo, Rossella ha cercato di non dare peso ai baci che ci sono stati col giovane cuoco del Caffè Vulcano, data anche l'amicizia che c'è sempre stata tra di loro.

Rossella fa una scoperta su Nunzio: trame Un posto al sole agosto

Eppure, dopo quel momento di passione vissuto proprio nella cucina del bar gestito da Silvia, Rossella e Nunzio si sono resi conto che qualcosa è cambiato.

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di agosto rivelano che, come se non bastasse, la ragazza si ritroverà a dover fare i conti con una rivelazione del tutto inaspettata.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Rossella farà i conti con una scoperta inattesa legata proprio al giovane Nunzio. Una rivelazione che finirà per spiazzarla profondamente, al punto da lasciarla senza parole e, come se non bastasse, finirà per acuire ancora di più la sua crisi interiore.

Lara rischia di finire nei guai: trame Un posto al sole agosto 2023

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, Nunzio, possa decidere di uscire allo scoperto e non avendo nulla da perdere, possa confessare alla dottoressa di essersi innamorato di lei.

Inoltre, al centro delle trame di agosto ci saranno anche le vicende di Lara Martinelli. La donna dovrà difendersi e proteggersi dai tentativi di Marina di sabotare il suo losco piano e far venire fuori tutte le bugie legate al caso del piccolo Tommaso.