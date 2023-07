Rebecca De Pasquale, concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello 2015, si è fatta notare nel Reality Show per il suo carattere simpatico, la sua sensibilità e un intenso percorso alle spalle.

Quando aveva 15 anni, infatti, aveva seguito la strada della fede che l'ha portata a prendere i voti, ma a 23 anni si era accorta di non essere completamente felice. Proprio tra le mura del monastero si era quindi guardata dentro più in profondità e ha capito che la sua strada era un'altra. Rebecca ha lasciato la vita monastica e ha conseguito una laurea in canto lirico, pronta a vivere il secondo grande capitolo della sua vita: fare coming out e iniziare il percorso per la transizione di genere.

In questa intervista esclusiva a Blasting News, Rebecca ha parlato della sua esperienza e non ha nascosto che le piacerebbe tornare nella casa di Cinecittà.

Rebecca De Pasquale: 'Alcuni vip che sono entrati nella casa del Grande Fratello mi sembrano i bauli del Titanic'

Ha partecipato al Grande Fratello nel 2015, qual è il momento che ricorda con più emozione?

"La telefonata del 29 giugno del 2015 del Grande Fratello che mi ha corteggiata per 4 o 5 anni pieni pieni. Il momento più emozionante è stato quando sono entrata in casa (c'era Alessia Marcuzzi) e quando sono uscita all'ultima puntata come vincitrice morale il 10 dicembre del 2015. Ma, d'altronde, la mia stessa vita è una continua emozione, perché amo nutrirmi di coraggio, di positività e di amore".

Negli ultimi anni è stato dato sempre più spazio all'ingresso di Vip nella casa di Cinecittà, è d'accordo?

"Secondo me potevano fare fifty-fifty come quest'anno, perché ci sono tante belle persone fuori, non conosciute e con delle belle storie realizzate. Alcuni vip che sono entrati, mi sono sembrati i bauli del Titanic, pescati e ripescati.

D'altronde, mangia sempre chi ha il frigo pieno".

Le piacerebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione?

"Tutti mi dicono “Rebecca, torna!”. Mi piacerebbe, perché no? Riporterei la mia semplicità, la mia quotidianità, il mio spirito ironico, la mia simpatia, i miei difetti e qualche pregio. Ma è difficile, anche perché le sciabole stanno appese e i foderi combattono".

Più vitalità e ottimismo: 'Basta lacrime, basta piangersi addosso'

Se fosse un'autrice del programma, in base a quali criteri sceglierebbe i concorrenti?

"Vitalità, ottimismo e non troppo piangersi addosso. Basta lacrime, basta piangersi addosso: vitalità, vitalità con tutti i problemi e con tutti i trascorsi della vita".

Qual è il concorrente Vip che le piacerebbe vedere nella casa?

"Ci rivedrei Aldo Montano".

Anche lei come Cristina Scuccia ha un passato da religiosa e una forte passione per il canto. L'ha seguita a L'isola dei famosi? Cosa ne pensa?

"A dire la verità, so chi è ma non l'ho seguita".

Le piacerebbe tornare in televisione? Se sì, in quale veste?

"Rifarei il Grande Fratello".