Le anticipazioni delle puntate de La Promessa, previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Manuel e Jimena.

I due porteranno avanti il loro matrimonio nonostante le mille difficoltà, e la mancanza di un sentimento forte e autentico.

Il colpo di scena, però, ci sarà quando Jimena svelerà al marito di essere incinta. A quel punto Manuel, deciderà di chiedere aiuto a Jana.

Manuel in crisi con Jimena: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che il rapporto tra Manuel e Jimena comincerà a mostrare le prime crepe.

Lui si renderà conto di non essere felice al fianco della donna che si è trovato costretto a sposare, motivo per il quale deciderà di accettare le nuove proposte lavorative che gli verranno fatte.

Una di queste lo porterà a lasciare la Spagna e a trasferirsi in Italia, dove un suo amico ha intenzione di dare il via a un nuovo progetto aeronautico.

Una sfida entusiasmante per Manuel, che nei nuovi episodi della soap sentirà il bisogno di staccare la spina e andare via dalla sua città per un po' di tempo.

Manuel scopre che Jimena è incinta: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni della soap opera, però, rivelano che Jimena verrà a scoprire tutto e non la prenderà per niente bene. Così deciderà di spiazzare il marito con un "colpo di teatro", annunciando pubblicamente di essere incinta.

Un annuncio che porterà Manuel a rendersi conto di non poter più inseguire i suoi sogni e far finta che non stia succedendo nulla nel rapporto con Jimena.

Per tale motivo l'uomo tornerà sui suoi passi e informerà l'amico che non può più trasferirsi a Milano. In questo momento deve stare al fianco della moglie e prendersi cura di lei e del bambino che porta in grembo.

Intanto la notizia della gravidanza si diffonderà ben presto all'interno del palazzo. Tutti la accoglieranno positivamente, tranne Jana.

Manuel chiede aiuto a Jana: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che, pochi giorni dopo l'annuncio, Manuel deciderà di parlarne apertamente con Jana, la quale non potrà fare a meno di nascondere il suo forte dolore.

Manuel, però, si spingerà oltre e chiederà aiuto alla domestica: vuole che sia lei a prendersi cura di Jimena durante il periodo della gravidanza.

In pratica Jana dovrà essere la "domestica privata" di Jimena e assicurarsi che stia strettamente a riposo.

Una proposta che, seppur a malincuore e con grande dolore, Jana finirà per accettare, pur consapevole di quanto sarà difficile stare a stretto contatto con la moglie del suo amato Manuel.