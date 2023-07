Nella puntata di Un posto al sole in onda il 1° agosto 2023, Samuel sarà pronto ad affrontare Speranza, stanco e sopraffatto dai sensi di colpa per averla tradita con Micaela. Tuttavia, un imprevisto capovolgerà la situazione. Nel frattempo, Rossella e Riccardo avranno una brutta discussione che li farà allontanare ancora di più.

Nunzio si avvicinerà ad Ada, e Rossella andrà in completa confusione: che cosa le sta succedendo? Occhio anche a Renato, che non ce la farà più a sopportare la presenza di Luca vicino a Giulia, tanto da volerlo fuori dalla Terrazza.

Questo e non solo nella puntata di Upas del 1° agosto: di seguito le anticipazioni e le trame dettagliate di ciò che succederà.

Un posto al sole puntata di domani: Renato è ancora innamorato di Giulia?

La presenza di Luca alla Terrazza sta facendo indispettire Renato che, tuttavia, non sembra essere consapevole della reale ragione. Raffaele, che lo conosce da tempo, ha invece capito che è ancora preso da Giulia e che non si tratta di semplice gelosia o invidia nel vedere la sua ex moglie vicino a qualcuno che non sia lui.

Il nervosismo sarà alle stelle e Renato desidererà che De Santis lasci la Terrazza. Nel frattempo, le distanze tra Giulia e Luca si accorciano sempre di più. Giulia capirà che Renato sta male per questa situazione?

Anticipazioni Un posto al sole: Samuel pronto a confessare il suo tradimento

Da quando Samuel ha fatto entrare Micaela nella sua vita, si sente vivo e capito, libero di esprimere le sue passioni. Nello stesso tempo, però, prova ancora amore nei confronti di Speranza e non vuole che soffra. Il senso di colpa per averla tradita lo divora e non sa come fare a liberarsi di questo peso.

Nella puntata di Un posto al sole di domani 1° agosto, Samuel sarà pronto a confessare a Speranza di averla tradita con Micaela. Peccato che un imprevisto rovini i suoi intenti e capovolga completamente la situazione.

Trame e anticipazioni di Un posto al sole: Rossella brucia di gelosia

Rossella sta mentendo a se stessa, cercando di sopprimere ciò che prova realmente per Nunzio.

Dopo la scoperta di Ross, che è venuta a sapere del fatto che Nunzio sta frequentando Ada, tutto cambierà in poco tempo.

Già, perché Riccardo riceverà una proposta lavorativa che non farà piacere per nulla né a Rossella né a Ornella. Ne seguirà un furibondo litigio che metterà in crisi Ross, sempre più scontenta del suo rapporto. Nello stesso tempo, non se la sentirà di chiedere conforto a Nunzio, gelosa del fatto che sta frequentando Ada.

Per quanto ancora Rossella mentirà sui suoi reali sentimenti?

Ricordiamo che la soap opera Un posto al sole va in in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa su Rai 3 e che le puntate possono essere riviste in replica su RaiPlay.