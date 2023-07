Tina Cipollari rischia il posto nella prossima stagione di Uomini e donne? Ci saranno dei cambiamenti importanti nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5?

Emergono le prime anticipazioni su quello che succederà da settembre nello studio del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, leader indiscusso degli ascolti in daytime.

Le sorprese non mancheranno, ma i fan di Tina Cipollari possono stare tranquilli: la sua presenza non è messa in discussione.

Cosa succede nella prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024

Le anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024 rivelano che la trasmissione ripartirà da lunedì 11 settembre con la messa in onda della prima puntata della stagione prevista come sempre alle 14:45 su Canale 5.

Maria De Filippi e i vari protagonisti del talk show torneranno a prendere il posto de La Promessa, la soap opera che in queste settimane estive sta registrando ottimi ascolti in daytime, rimpiazzando nel migliore dei modi il programma dei sentimenti.

Anche quest'anno ci saranno un po' di novità nello studio del talk show Mediaset, a partire dall'arrivo dei nuovi tronisti fino a quella dei nuovi volti del trono over, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Maria De Filippi prende provvedimenti su Tina a Uomini e donne?

Tante le indiscrezioni che in queste settimane sono emerse in rete sul futuro di Tina Cipollari. La presenza dell'opinionista nel cast della prossima edizione è stata anche messa in discussione, ma così non sarà.

Si è parlato di possibili provvedimenti che Maria De Filippi avrebbe potuto prendere nei confronti dell'opinionista del talk show, così da far fronte ai cambiamenti richiesti da Pier Silvio Berlusconi, pronto a frenare la "deriva trash" sulle reti Mediaset.

Tina, che in questi anni è sempre stata protagonista di siparietti talvolta un po' eccessivi, sembrava essere in bilico, ma così non sarà.

Tina rompe il silenzio sul suo ritorno a Uomini e donne 2023/24

Maria De Filippi non ha preso nessun provvedimento nei confronti dell'opinionista, così come ha svelato Tina Cipollari in una recente intervista sul palco del Padova Pride Village.

"Non ho avuto nessun avviso", ha precisato, confermando che la produzione di Uomini e donne non l'ha affatto richiamata né tantomeno "messa alla porta" in vista della prossima edizione del dating show di Canale 5.

Tina ha svelato che sarà presente in studio e tornerà a essere la protagonista indiscussa di Uomini e donne, pronta a commentare con la sua pungente ironia le vicende dei vari protagonisti.