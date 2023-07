Alessio Campoli mostra la sua trasformazione fisica sui social e si rimette in forma dopo la fine dell'ultima esperienza a Uomini e donne, dove si è messo in gioco per conquistare il cuore di Lavinia Mauro.

L'ex corteggiatore in queste ultime settimane si è mostrato raramente sui social e quelle poche volte che lo ha fatto ha pubblicato degli scatti in palestra, in cui evidenziava il cambiamento del suo fisico.

Secondo i fan dietro questa trasformazione si celerebbe il possibile debutto sul trono a partire da settembre.

Dopo Uomini e donne, Alessio cambia fisico e si rimette in forma

Alessio Campoli è stato protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, dove si è messo in gioco per conquistare il cuore di Lavinia, che alla fine ha scelto Alessio Corvino.

Terminata quell'esperienza, Alessio ha continuato a essere presente sui social, mostrando ai fan soprattutto i suoi progressi in palestra e il cambiamento fisico che non è passato inosservato.

L'ex corteggiatore ha lavorato sodo per costruire il suo nuovo fisico, con pettorali e muscoli definiti e, secondo i fan ciò sarebbe dovuto a un possibile prossimo impegno televisivo.

A settembre ci sarà l'arrivo di Alessio Campoli come nuovo tronista?

Gli spettatori di Uomini e donne sostengono che dietro questo cambiamento si celi il possibile debutto di Alessio sul trono a partire da settembre.

Da settimane Campoli viene dato in pole position tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne.

"È palese il fatto che, dietro questa trasformazione fisica di Alessio, si nasconda il suo desiderio di salire sul trono a settembre", ha scritto un utente parlando dei cambiamenti che sta subendo l'ex corteggiatore.

'Adesso Alessio è pronto per il trono', i fan di Uomini e donne tifano per lui

"Direi che Alessio è pronto per il trono di Uomini e donne e forse un po' se lo merita", ha scritto qualcun altro in rete.

"Io faccio il tifo per Campoli: dopo due batoste merita di tornare in trasmissione da protagonista assoluto. Speriamo che Maria lo accontenti", ha commentato ancora un altro spettatore sui social.

"Con questo cambiamento fisico, Alessio sta dicendo una sola cosa: datemi il trono a settembre", ha scritto ancora un altro utente.

Cosa succederà a questo punto? Tra Alessio e la produzione ci potrebbero essere già delle trattative in corso per approdare sul trono oppure no? La risposta nel corso della prossima edizione.