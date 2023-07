Mancano poche settimane all'inizio delle riprese di Uomini e donne 2023/2024, quindi si fanno sempre più insistenti i rumor e le teorie su chi farà parte del cast della nuova edizione.

Intervistato da Gossip News Italia intanto Andrea Foriglio ha fatto sapere che gli piacerebbe tornare in studio in una veste inedita: l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, infatti, si è candidato a una delle quattro poltrone rosse del prossimo Trono Classico. In merito alle voci che sono circolate su una frequentazione con Roberta Di Padua, intanto l'osteopata le ha smentite categoricamente.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Sono tante le indiscrezioni che stanno circolando in questi mesi sul cast della nuova edizione di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda il Trono Classico che animerà la prima parte di stagione, ad oggi si sa soltanto che sarà formato da quattro ragazzi single: tra loro dovrebbero esserci anche volti già noti al pubblico, o ex corteggiatori o protagonisti di Temptation Island.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

Tra gli ex che a metà settembre potrebbero esordire nel ruolo di tronista, figura anche l'osteopata che Nicole Santinelli non ha scelto lo scorso maggio.

Il sito "Gossip News Italia", infatti, il 23 luglio ha intervistato Andrea Foriglio e gli ha chiesto se accetterebbe di far parte del cast 2023/2024 del dating-show di Maria De Filippi.

"Sì, mi piacerebbe tornare ma non da corteggiatore", ha precisato il giovane che in questi mesi è stato spesso al centro dell'attenzione mediatica per riavvicinamenti veri o presunti con un paio di protagoniste della passata stagione.

"Mi sono trovato bene e sono certo di avere ancora tanto da far vedere. Mi piacerebbe ripartecipare", ha ribadito il giovane romano.

Il 'no' alla dama di Uomini e Donne

Nell'intervista Andrea ha anche parlato di Nicole e dei rumor che sono circolati su un loro possibile riavvicinamento dopo la rottura tra lei e Carlo. "L'ha lasciato e ha fatto intendere che avrebbe potuto ricercarmi, ma io l'ho fermata in partenza perché non sono la seconda scelta di nessuno", ha chiarito l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

In merito ai gossip che lo volevano intento a frequentare Roberta Di Padua lontano dai riflettori, invece, Foriglio ha dichiarato: "Tra noi non c'è stato nessun contatto dopo il programma".

Insomma, il bel romano è ufficialmente single e si candida ad una delle poltrone rosse che la redazione mette a disposizione per la nuova edizione del dating-show.

Anche Alice Barisciani (la ragazza non scelta di Federico Nicotera) ha fatto sapere che direbbe sì al ritorno in studio in un ruolo inedito, ma anche ad altre trasmissioni come i reality-show.

Non è da escludere, dunque, che uno dei prossimi tronisti sia proprio un ex del Trono Classico che ambisce a riscattarsi dopo un "no". I fan, però, credono anche nella possibilità di vedere sul trono qualche single di Temptation Island, soprattutto uno tra Lollo e Fouad (che hanno fatto vacillare rispettivamente Ale e Gabriela).