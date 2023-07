Federico Nicotera torna sui social e lo fa pubblicando un post che sembra essere una frecciatina rivolta alla sua ex fidanzata Carola, conosciuta a Uomini e donne.

Sono passate un po' di settimane da quando i due hanno ufficializzato la fine della loro relazione ma, ad oggi, non si sono ancora noti i motivi ufficiali di questa rottura.

Sui social non passano inosservate le dediche dell'ex tronista che sembrano essere indirizzate proprio alla sua ex fidanzata.

'Supererò il conto', Federico Nicotera punzecchia ancora Carola

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Federico e Carola è giunta ufficialmente al capolinea a distanza di pochi mesi dall'uscita di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi.

I due si sono detti addio definitivamente e, da quel momento in poi, non c'è stato più alcun ritorno di fiamma insieme, così come speravano i tantissimi fan e appassionati della coppia.

A colpire, però, è stato un post di Federico che a distanza di un po' di settimane da questa rottura sembra aver lanciato l'ennesima frecciatina nei confronti della sua ex fidanzata.

Sui social, il giovane Nicotera ha condiviso delle frasi dal sapore malinconico, dove si parla proprio della fine di una storia d'amore, le quali lascerebbero pensare al fatto che sia stato lasciato.

"Supererò il conto. Mi ammazzerò troppo. Devo trovare la voglia di andare avanti": è questa la traduzione delle frasi, in lingua inglese, che Federico ha condiviso sui social, scatenando un vespaio di polemiche tra i fan.

I fan sbottano contro Federico: 'Basta, lascia stare Carola'

In tantissimi si sono scagliati contro l'ex tronista, sostenendo che starebbe marciando su questo addio, quasi come se volesse far passare Carola per la "cattiva" della situazione.

"Ma perché fai queste cose? Vuoi lasciare intendere che Carola è la colpevole che non ti vuole, quando è palese che la colpa sia stata di entrambi", ha scritto un commentatore sui social.

"Basta Federico, è chiaro a tutti che stai cercando solo visibilità e popolarità", ha scritto ancora qualcun altro.

"Quando smetterai di mettere in cattiva luce Carola? Non ne possiamo più di queste continue frecciatine social", ha sentenziato ancora un altro utente social.

Carola conquista il trono di Uomini e donne?

Intanto, in vista della prossima edizione di Uomini e donne, crescono sempre più le quotazioni di Carola come papabile nuova tronista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

I fan fanno il tifo per lei e si augurano che possa avere una seconda chance da parte della padrona di casa, così da poter rimettersi in gioco in trasmissione e provare così a cercare nuovamente la sua anima gemella dopo l'addio definitivo che c'è stato con Federico Nicotera.