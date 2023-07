Le vicende della terza stagione della soap opera turca Terra Amara saranno movimentate anche grazie al nuovo arrivato Fikret Fekeli (Furkan Palalı). Gli spoiler sui nuovi episodi raccontano che il ragazzo rapirà il fratellastro Demir Yaman (Murat Ünalmış) e gli svelerà non solo la loro parentela, ma di essere giunto a Cukurova per vendicarsi di lui. Quest’ultimo rimarrà sconvolto quando il fratellastro gli dirà di essere nato da una relazione extraconiugale di Adnan Yaman.

Spoiler turchi Terra amara: Sermin e Behice sospettano di Fikret

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, Fikret farà il possibile per ottenere più informazioni possibili sulla famiglia Yaman.

Il ragazzo vorrà farla pagare al fratellastro Demir, visto che il suo vero obiettivo, Adnan Yaman, è morto da tanti anni.

In un primo momento fikret mostrerà un certo interesse anche per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), destando dei sospetti a Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu) e Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), che crederanno che il ragazzo sia un impostore.

Demir viene rapito, Fikret prepara dell'esplosivo per uccidere il fratellastro

Fikret inizierà a mettere in atto la sua vendetta: fingerà di avere un guasto con l'automobile, Demir lo aiuterà senza sapere che in realtà sta cadendo nella sua trappola. Dopo essere stato tramortito, Demir verrà caricato nella macchina de Fikret e portato in un capanno abbandonato.

Demir quando si risveglierà si troverà legato a una sedia e in pieno stato confusionale. A dargli delle delucidazioni sarà proprio Fikret, raccontandogli che l'ha rapito perché ha bisogno di fargli sapere la sua storia. Il padre Adnan Yaman ha fatto soffrire la madre in passato. Ha abusato di lei e da quella vicenda è nato Fikret, per questo lui e Demir sono fratellastri.

Demir non crederà alla storia di Fikret, anzi si arrabbierà tantissimo. Gli chiederà di slegarlo, Fikret lo farà, ma tra i due nascere un violento scontro. Demir picchierà Fikret e quest'ultimo lo inviterà a ucciderlo dopo avergli dato una pistola.

Yaman non avrà il coraggio di premere il grilletto, rimetterà piede alla tenuta e sarà abbastanza scombussolato da quanto accaduto.

Dopo questo scontro, Fikret non avrà nessuna intenzione di mollare la presa e di raggiungere il suo obiettivo. Vorrà sempre vendicarsi della famiglia Yaman, per questo vorrà usare dell'esplosivo per far fuori Demir una volta per tutte.