Giorgio Manetti interviene sui social e difende Barbara d'Urso dopo che è stata caciata via da Pomeriggio 5. L'ex volto di punta di Uomini e donne over ha scelto di intervenire con un commento social che non è passato inosservato e, in queste ore, ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche.

Il motivo? Secondo la maggior parte dei fan social, Giorgio avrebbe voluto lanciare una frecciatina polemica nei confronti di Uomini e donne, parlando di "trash" sulle reti Mediaset.

Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5: la clamorosa decisione di Mediaset

Nel dettaglio, la notizia dell'uscita di scena di Barbara d'Urso da Pomeriggio 5 ha scatenato un bel po' di critiche tra i fan social.

La stessa conduttrice, in una recente intervista, non ha perso occasione per puntare il dito contro Mediaset per il trattamento che le avrebbero riservato.

Barbara ha svelato di non aver concordato affatto la sua uscita di scena dal cast di Pomeriggio 5, bensì di aver saputo tutto quando ormai Pier Silvio Berlusconi aveva già maturato la sua decisione.

Termina così un rapporto professionale che andava avanti da oltre vent'anni e vedeva la d'Urso tra le protagoniste indiscusse del daytime e del prime time di Canale 5, dove ha condotto svariate trasmissioni di successo e diversi reality show.

'I programmi trash sono altri', l'ex volto di Uomini e donne polemico

L'addio di Barbara d'Urso da Pomeriggio 5 ha scatenato un po' di reazioni anche tra coloro che in questi anni hanno avuto modo di frequentare il suo salotto televisivo.

A colpire poi, è stato un messaggio social di Giorgio Manetti, l'ex protagonista di Uomini e donne over, il quale ha scelto di far sentire il suo affetto e il suo calore alla conduttrice partenopea.

"Ciao Barbara, mi dispiace molto per quello che è successo. I programmi veramente trash sono altri, ma continuano ad essere propinati in tv", ha scritto Giorgio nel suo commento social per l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5.

"Mi auguro di rivederti presto all'interno di uno studio televisivo e fare insieme due risate. Ciao Barbie", ha chiosato poi l'ex volto del trono over.

Frecciatina di Giorgio contro Uomini e donne?

Insomma, un messaggio di solidarietà che non è passato inosservato ai fan, molti dei quali sostengono che Giorgio avrebbe lanciato una frecciatina contro la trasmissione di Maria De Filippi.

Secondo i fan, quando parlava di "programmi trash ancora in onda", il riferimento poteva essere proprio a Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti che spesso e volentieri è stata al centro delle critiche e delle polemiche per la deriva trash e gli scontri al vetriolo che hanno visto protagoniste Tina e Gemma.