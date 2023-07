Ida Platano "scossa" dopo il rientro dalle ferie. L'ex dama di Uomini e donne, in queste ore, ha postato una serie di stories in cui si mostra particolarmente preoccupata per quanto sta succedendo all'interno del suo negozio.

Il motivo? I collaboratori di Ida hanno organizzato una ristrutturazione "fai da te" che non avrebbe fatto fare i salti di gioia all'ex dama del trono over.

Ida scossa dopo il rientro dalle ferie

Nel dettaglio, Ida Platano continua ad essere uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico di Uomini e donne, costantemente al centro dell'attenzione social anche adesso che non è presente in studio.

La dama siciliana, infatti, è reduce da un weekend di ferie trascorso al mare in compagnia del suo amato Alessandro Vicinanza, il cavaliere che ebbe modo di conoscere proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

La love story tra i due prosegue nel migliore dei modi e, in queste settimane, si sono goduti i primi weekend estivi assieme.

Tuttavia, al rientro da questo stop lavorativo, Ida si è ritrovata a fare i conti con una sorpresa che l'ha in parte "scossa".

'Mi hanno ribaltato il negozio', Ida interviene sui social

L'ex dama del trono over, infatti, ha svelato che i suoi collaboratori hanno organizzato una ristrutturazione del negozio per dare una sistematina a ciò che non andava.

"Mi hanno ribaltato il negozio, i miei ragazzi", ha esclamato Ida nelle sue stories svelando poi anche un altro problema.

"Si è anche rotta l'aria condizionata, sono in crisi", ha ammesso candidamente l'ex volto di Uomini e donne confermando così il fatto di essere alle prese con una "giornata no".

Intanto fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi già confermato per tutta la durata della stagione 2023/2024 su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, tra le varie indiscrezioni trapelate in queste settimane, vi erano anche quelle legate al possibile rientro in studio della dama siciliana.

Ida Platano non torna in studio a Uomini e donne 2023/2024

In pratica, infatti, si vociferava che Ida potesse rimettere piede in trasmissione per dispensare consigli ai vari protagonisti del trono over e del trono classico.

Un'ipotesi che, a quanto pare, la produzione del talk show non avrebbe preso in considerazione: la presenza di Ida nelle vesti di "opinionista" della prossima edizione di Uomini e donne, non sarebbe prevista.

Tuttavia, la dama siciliana potrebbe tranquillamente rimettere piede in studio in diverse occasioni per raccontare l'evoluzione della sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, dato che tra i due procede tutto nel migliore dei modi.