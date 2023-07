Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, è ufficialmente partito. Da quando Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che le prime registrazioni ci saranno tra il 28 e il 31 agosto, i fan stanno ipotizzando cosa potrebbe accadere in studio. Una teoria piuttosto gettonata, ad esempio, è che in studio tornino Isabella Ricci e Fabio Mantovani per un confronto dopo la separazione: i due si sono lasciati ufficialmente a giugno e non si sono risparmiati frecciatine nelle interviste.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

La prima puntata dell'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 11 settembre, quindi mancano meno di due mesi al ritorno sul piccolo schermo di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico.

Le registrazioni partiranno un paio di settimane prima: il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che il cast si ritroverà agli Elios tra il 28 e il 31 agosto, quindi è in questi giorni che comincerà ufficialmente la nuova stagione del popolare dating-show.

Un'indiscrezione che si sta diffondendo in rete il 13 luglio, però, sostiene che Maria De Filippi sarebbe pronta a riaccogliere in studio una serie di personaggi che la gente a casa conosce molto bene: tra i possibili ospiti di U&D ci sono sia le coppie e i single di Temptation Island e una coppia del Trono Over che si è separata di recente.

Rumor sui personaggi di Uomini e Donne

Il magazine gestito anche dal blogger Pugnaloni su Instagram, dunque, informa fan e curiosi che nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe esserci un confronto tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

I due si sono conosciuti e innamorati in una recente stagione del dating-show e, nel giro di appena un anno, hanno deciso di convolare a nozze.

Il matrimonio che si è celebrato nel maggio del 2022, però, è ufficialmente naufragato lo scorso giugno: con un comunicato che è apparso sul suo profilo social poco più di un mese fa, la dama del Trono Over ha fatto sapere di essere tornata single.

Si è vociferato di presunti interessi economici da parte di Isabella (che una volta ottenuti si sarebbe "sbarazzata" di Fabio, come ha riportato Amedeo Venza), ma le vere cause della rottura non sono mai state svelate dai diretti interessati.

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne in tv

Stando all'indiscrezione che sta prendendo piede sul web in queste ore, la nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe partire con un atteso faccia a faccia: Isabella e Fabio sarebbero in lizza per il ruolo di ospiti della puntata d'esordio dell'edizione 2023/2024, quella che sarà trasmessa in televisione a partire dall'11 settembre.

Alle registrazioni di fine agosto, però, potrebbero partecipare anche buona parte dei protagonisti di Temptation Island: voci ancora non confermate, infatti, sostengono che la conduttrice del dating-show vorrebbe invitare in studio sia le 7 coppie del cast di quest'anno che i single che hanno interagito di più con fidanzati/e nei villaggi.

Un'ipotesi, inoltre, è quella sulla "promozione" di qualche tentatore al ruolo di tronista: alcuni fan pensano che Maria De Filippi potrebbe affidare la poltrona rossa del nuovo Trono Classico a qualcuno tra Lollo, Fouad o Gabriela (sempre che non sia tornata insieme a Giuseppe dopo l'addio al falò che è stato mostrato lunedì scorso).