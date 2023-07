La nuova soap opera turca My home my destiny è entrata già nel vivo sulla rete Mediaset. I prossimi episodi in programmazione tra qualche settimana si preannunciano ancora più avvincenti. Il protagonista Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), dopo aver deciso di annullare il suo matrimonio con Zeynep Göksu (Demet Özdemir), farà i conti con la giustizia. Il ragazzo finirà dietro le sbarre con l’accusa di sfruttamento ai danni dei suoi dipendenti Ali (Emir Talha) e Kibrit (Helin Kandemir). Faruk (Engin Hepileri) invece rimarrà nuovamente deluso dalla sua ex fidanzata Zeynep, la quale lo pianterà in asso in aeroporto dopo aver aiutato il marito.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi decide di annullare il matrimonio con Zeynep

Le anticipazioni turche sulle nuove puntate della telenovela in onda nel pomeriggio di Canale 5 raccontano che avrà un triste epilogo il matrimonio tra Zeynep e Mehdi celebrato su richiesta dei rispettivi genitori. La fanciulla con l’aiuto della madre biologica Sakine (Zuhal Gencer) lascerà credere al marito che il suo ex fidanzato Faruk in realtà sia il suo fratellastro. La verità ben presto verrà a galla con delle conseguenze amare. Mehdi si renderà conto di essere stato ingannato e perderà le staffe: in particolare l’uomo in una fotografia vedrà la sua amata baciare Faruk. Il giorno seguente quest’ultimo proporrà alla sua ex Zeynep di rifarsi una nuova vita a Londra con lui.

La situazione peggiorerà, quando Mehdi apprenderà da Kibrit, una sua assistente in officina, di aver visto Faruk consegnare un passaporto a Zeynep. In preda alla furia l’uomo si recherà da un avvocato per mettere fine alla sua unione con la moglie, la quale dopo aver accettato di divorziare raggiungerà Faruk in aeroporto.

Mhedi accusato di sfruttamento, Zeynep si rifiuta di partire con Faruk

Nel cuore della notte Mehdi verrà arrestato con l’accusa di sfruttare Kibrit e Ali per averli fatti lavorare nella sua officina quando erano ancora minorenni: Zeynep si schiererà dalla parte del marito riuscendo a farlo scagionare grazie alla sua testimonianza.

A questo punto Kibrit sarà portata in un istituto per minori, e Mehdi sarà assalito dai sensi di colpa per la sorte toccata alla fanciulla: inoltre per quest’ultimo ci sarà un’altra batosta, poiché la sua officina verrà sequestrata.

Infine Mehdi sospetterà di essere stato denunciato da Faruk oppure da Nermin (Senan Kara) e Ekrem (Nail Kırmızıgül), i genitori adottivi della moglie Zeynep, la quale invece scaricherà ancora una volta l’ex fidanzato, rifiutandosi di partire con lui.