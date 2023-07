Roberta Di Padua torna sui social e rompe il silenzio dopo essere stata assente per un po' di tempo.

La dama di Uomini e donne over ha scelto di far chiarezza su quanto sta accadendo nella sua vita, svelando ai fan di essere stata alle prese con un periodo particolarmente complicato, durante il quale ha dovuto affrontare tutto da sola.

Roberta Di Padua rompe il silenzio social: la dama di Uomini e donne spiega cosa sta succedendo

Dopo un periodo di stop dal mondo social, Roberta è tornata a parlare ai fan, svelando quanto è accaduto nel corso di questo ultimo periodo.

"In ricarica. Queste ultime settimane sono state pesanti, molto", ha esordito la dama di Uomini e donne over.

"La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo", ha proseguito ancora il volto della trasmissione di Maria De Filippi, parlando anche del problema che ha dovuto affrontare con il figlio.

"Da lunedì sarò più presente... ma ultimamente è stato davvero difficile da sola. Grazie per il vostro amore", ha continuato ancora la dama della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

'Pensavo di essere tosta, invece no', lo sfogo di Roberta Di Padua sui social

"Pensavo di essere tosta, invece no.

Ho scoperto tantissime debolezze che sto cercando di trasformare in punti di forza", ha chiosato ancora la protagonista di Uomini e donne, che ha scelto così di aprire il suo cuore alle persone che la seguono e la supportano in rete.

Intanto fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne, la cui messa in onda è confermata a partire da lunedì 11 settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e anche quest'anno ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare il grande amore in televisione.

Roberta verso la riconferma nella prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024

Roberta sarebbe vicina a una riconferma a Uomini e donne: la dama, dopo il "fallimento" delle sue ultime conoscenze avvenute in trasmissione, potrebbe avere ancora una chance da parte della padrona di casa del talk show e quindi rimettersi in gioco.

Un ritorno che, da un lato, renderebbe felici i fan di Roberta, dall'altro invece scontenterebbe coloro che da tempo chiedono una "rivoluzione" legata al cast della trasmissione di Maria De Filippi, in particolar modo per il trono over, dove girano sempre gli stessi nomi e le stesse facce da svariati anni.