Iniziano a trapelare interessanti indiscrezioni sulla prossima edizione di U&D. Oggi, 19 giugno, il blogger Pugnaloni ha dato alcuni aggiornamenti su chi dovrebbe quasi certamente tornare a far parte del cast a settembre: al momento, l'unico veterano in dubbio sarebbe Armando Incarnato. Per quanto riguarda i rumor che sono circolati sul passaggio di Tina da opinionista a tronista, Lorenzo fa sapere che attualmente sono infondati.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il parterre 2023/2024 di U&D non dovrebbe subire troppi cambiamenti: stando alle informazioni che ha dato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Maria De Filippi sarebbe pronta a riaccogliere in studio quasi tutti i veterani del Trono Over.

In una Stories che ha pubblicato sul suo account il 19 giugno, il blogger ha fatto sapere: "Riccardo, Roberta e Gemma tutti e tre riconfermati, molto probabilmente anche Armando".

Stando ad oggi, dunque, nessun volto storico del dating-show dovrebbe lasciare il cast al rientro dalle vacanze; qualora qualcuno dovesse non partecipare alle puntate che saranno trasmesse in tv da metà settembre, sarebbe il napoletano Incarnato.

Alcuni siti, infatti, sostengono che l'imprenditore non sarebbe ancora sicuro di avere un posto tra i cavalieri della nuova edizione, soprattutto a fronte delle tantissime discussioni che ha fatto e che ha creato nella precedente stagione tv.

Novità sul futuro dell'opinionista di U&D

Nel post Instagram che ha dedicato al cast 2023/2024 del dating-show, Pugnaloni ha anche smentito le voci che sono circolate nei giorni scorsi su una colonna della trasmissione.

Il blogger ha precisato che Tina non sarà tronista di U&D come tanti siti hanno ipotizzato di recente, ma che a settembre tornerà a ricoprire il suo storico ruolo: "Lei sarà sempre al suo solito posto, quello di opinionista".

In questo periodo, infatti, c'è chi ha sposato la teoria secondo la quale Cipollari sarebbe pronta a mettersi in gioco per cercare l'amore: si è parlato del possibile debutto della vamp sulla poltrona rossa al fianco della sua storica "nemica", Gemma Galgani.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, entrambe le protagoniste del format Mediaset dovrebbero essere riconfermare nel loro ruolo originario: una commentatrice delle puntate, l'altra dama del Trono Over alla ricercare dell'anima gemella.

Chi non è certo di rientrare a U&D

Ricapitolando, secondo Lorenzo Pugnaloni il cast di U&D a settembre dovrebbe ripartire dai suoi storici protagonisti: Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Gemma Galgani nel parterre, Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti fissi.

Per quanto riguarda il futuro di Armando Incarnato, al momento sembra incerto: i fan pensano che la redazione non potrebbe mai rinunciare ad un personaggio che crea dinamiche in ogni puntata, ma la sua riconferma non sarebbe ancor sicura al cento per cento.

Sono oltre 6 anni che il napoletano figura nel parterre maschile del Trono Over e, fatta eccezione per qualche fugace flirt, non ha mai regalato una vera e propria storia d'amore ai telespettatori.

Dell'imprenditore, infatti, si parla esclusivamente per le liti che ha con i colleghi, con la padrona di casa o con il pubblico in studio, una serie di vivaci discussioni che scatenano i commenti sui social network.

Chi guarda il dating-show pensa anche che dopo le uscite di scena di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Biagio Di Maro e Isabella Ricci (quest'ultima potrebbe tornare dopo essersi separata dal marito) è difficile che Maria De Filippi mandi via anche Armando, ma la conferma arriverà soltanto alla fine di agosto, quando riprenderanno le registrazioni.