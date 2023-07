Nuovi colpi di scena in arrivo nella soap opera di Canale 5 La Promessa nel corso delle prossime puntate. Il barone Juan verrà ucciso da Pia, che nasconderà poi il suo cadavere con l'aiuto di Jana, inscenando un incidente. Tutto accadrà nel momento in cui il padre di Cruz cercherà di abusare di Teresa. Pur di salvare l'ingenua domestica dalle grinfie del Barone, la governante commettere il delitto, vendicandosi quindi di quanto subito da lei stessa in passato.

Il barone Juan mette gli occhi su Teresa e cerca di abusare di lei

La governante Pia è rimasta incinta dopo essere stata abusata dal barone Juan: le anticipazioni sui prossimi episodi, rivelano che per lei presto arriverà il momento di vendicarsi del barone.

Succederà nel momento in cui l'uomo metterà gli occhi sulla giovane cameriera Teresa, l'ex fidanzata di Mauro.

Quando se ne accorgerà, Pia cercherà di mettere in guardia la domestica, parlando pure con Mauro. Nonostante gli avvertimenti, Teresa scambierà le attenzioni del barone per semplici carinerie, sino al momento in cui il padre di Cruz non cercherà di abusare di lei.

Pia uccide il barone nelle prossime puntate de La Promessa

Dalle anticipazioni de La Promessa, si capirà che il Barone cercherà di fare con Teresa, ciò che ha fatto in passato con Pia. La giovane domestica cercherà di sfuggire alla violenza e sarà proprio in questo frangente che interverrà Pia. La governante non ci penserà due volte e, pur si salvare Teresa, non esiterà a uccidere il barone.

Dopo questo episodio, del Barone non si saprà più nulla. I suoi familiari cominceranno a preoccuparsi e daranno il via alle ricerche. Con il passare delle puntate si scoprirà cosa è realmente accaduto all'uomo, dopo essere stato assassinato da Pia.

Pia e Jana gettano il cadavere di Juan in un dirupo: anticipazioni La Promessa

I telespettatori de La Promessa, scopriranno che Pia, con l'aiuto di Jana, avrà fatto in modo che la morte del Barone risultasse accidentale. Il corpo senza vita dell'uomo, verrà infatti ritrovato in un dirupo e, almeno inizialmente, si penserà a un incidente.

Cruz e tutti i familiari del nobile saranno sconvolti dalla morte del Barone e ben presto potrebbero scoprire che non si è trattato di un incidente. Jana e Pia potrebbero finire quindi nei guai.

Per sapere cosa accadrà, non resta che seguire i prossimi episodi della soap Tv spagnola, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.