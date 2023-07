L'estate potrebbe aver portato l'amore nella vita di una storica protagonista di Uomini e donne: in questi giorni, infatti, si vocifera che Gemma Galgani starebbe frequentando un signore della sua città e che per questo potrebbero non tornare in studio a settembre. Maria De Filippi sarebbe già al lavoro per mettere su il cast della nuova edizione del suo dating-show e la torinese non avrebbe ancora dato conferma della sua presenza nelle registrazioni che inizieranno a fine agosto.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

Dopo oltre 13 anni di delusioni e storie finite male, Gemma Galgani potrebbe aver ritrovato il sorriso: questo almeno è quello che sostengono i siti di gossip che in questi primi giorni di luglio stanno riportando la segnalazione che riguarda il privato della protagonista di Uomini e Donne.

Stando a quello che raccontano alcuni fan che l'avrebbero incontrata di recente, la dama del Trono Over starebbe frequentando un signore: in diverse occasioni, infatti, la "regina" del dating-show sarebbe stata vista per le vie di Torino in atteggiamenti piuttosto confidenziali con un uomo.

Chi dice di essersi imbattuto casualmente nel volto storico del format di Canale 5, informa i curiosi del fatto che sembrava molto presa dal cavaliere e che si comportava come se fosse in coppia con lui.

Il futuro negli studi di Uomini e Donne

Le recenti segnalazioni su Gemma non svelano né il nome del suo presunto nuovo amore né mostrano prove concrete a supporto della tesi su un fidanzamento in corso, ma tra i fan di Uomini e Donne c'è chi ci crede e sostiene che le cose potrebbero cambiare dopo l'estate.

Qualora Galgani avesse davvero trovato l'amore lontano dai riflettori, vorrebbe dire che la sua presenza nel parterre del Trono Over non è più necessaria: dopo quasi 14 anni, dunque, la torinese potrebbe lasciare il dating-show del quale è stata assoluta protagonista.

In rete si vocifera anche che la dama sarebbe una delle poche veterane del cast a non aver ancora dato conferma della sua partecipazione alle nuove registrazioni (previste per l'ultima settimana di agosto e in onda su Canale 5 da metà settembre): pare che Maria De Filippi stia già lavorando alla stagione 2023/2024 del suo storico format e che Gemma potrebbe non farne parte per diverse motivazioni.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Gemma Galgani non è l'unica veterana del Trono Over che potrebbe aver trovato l'amore durante le vacanze. In questi giorni, infatti, anche Riccardo Guarnieri è stato avvistato in compagnia di Gabriella, la pugliese che starebbe frequentando da qualche settimana e con la quale sarebbe uscito allo scoperto a fine giugno ad un matrimonio.

Viste tutte queste chiacchiere su alcuni volti storici di Uomini e Donne, i fan stanno ipotizzando un drastico cambiamento in arrivo soprattutto nel cast senior della nuova edizione.

Quando a fine agosto inizieranno le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv da lunedì 18 settembre, si scopriranno eventuali addii ma anche le riconferme: Armando Incarnato non dovrebbe mancare, così come Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

Per quanto riguarda il Trono Classico, i nomi dei ragazzi che lo animeranno dopo l'estate sono ancora top secret ma in rete si dice che tra loro potrebbe esserci qualche ex corteggiatore o uno/due single che si stanno facendo notare in queste settimane nei villaggi di Temptation Island.

La redazione ha ancora tempo per decidere a chi affidare le quattro poltrone rosse della stagione 2023/2024 di U&D, ma il pubblico spera possano andare a giovani senza esperienze pregresse in tv.