Sono giornate movimentate quelle che stanno vivendo alcuni storici protagonisti di Uomini e donne: gli ex più chiacchierati del Trono Over, Ida e Riccardo, sono tornati al centro del Gossip per le loro vite amorose. La dama, ad esempio, il 4 luglio ha festeggiato 8 mesi di relazione con Alessandro, con il quale è volata a Capri per una vacanza di super relax. Il cavaliere Guarnieri, invece, è stato visto e fotografato in compagnia di quella che dovrebbe essere la sua ultima fiamma.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Se Riccardo fa discutere i fan di Uomini e Donne per un presunto nuovo amore, Ida cattura l'attenzione dei curiosi con una serie di contenuti social super romantici.

Lo scorso 4 luglio, infatti, la dama del Trono Over ha usato Instagram per far sapere di trovarsi a Capri con il compagno Alessandro: i due hanno organizzato una trasferta last minute per festeggiare alla grande i loro primi 8 mesi insieme.

Platano ha condiviso con i suoi tanti follower foto e video della vacanza che sta facendo con il fidanzato sull'isola campana, tra aperitivi con viste mozzafiato e serate di musica e divertimento.

La coppia appare più unita che mai e anche i più scettici si sono ricreduti sul rapporto che è iniziato ufficialmente a novembre 2022 e che prosegue a gonfie vele anche lontano dai riflettori di Canale 5.

Le segnalazioni sul protagonista di Uomini e Donne

Con circa 8 mesi di ritardo rispetto all'ex fidanzata Ida, anche Riccardo avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo amore.

Le segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano all'inizio di luglio, infatti, sostengono che il cavaliere di Uomini e Donne sarebbe legato ad una concittadina di nome Gabriella, una ragazza con la quale è stato visto e fotografato in diverse occasioni nell'ultimo periodo.

La presunta nuova coppia è stata paparazzata sia a cena fuori che ad un matrimonio che si è celebrato in Puglia lo scorso weekend: i presenti raccontano che i presunti piccioncini si sarebbero baciati, tenuti per mano e chiamati "amore" davanti a tutti.

Il protagonista del Trono Over, però, non si è ancora sbilanciato su questo gossip che riguarda il suo privato e alcuni fan sospettano che non lo farà mai per evitare di non essere riconfermato nel cast della prossima edizione del dating-show.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Stando ai fatti del momento, Ida, Riccardo e Alessandro non dovrebbero far parte del cast di Uomini e Donne 2023/2024: Platano e Vicinanza sono ufficialmente fidanzati da 8 mesi e non sembrano intenzionati a rientrare in studio se non nelle vesti di ospiti di qualche puntata, mentre Guarnieri avrebbe un nuovo amore ma non lo ha ancora confermato né sui social network né in qualche intervista.

Il pensiero che sposano la maggior parte degli spettatori del dating-show, infatti, è che il cavaliere non rinuncerebbe mai al suo posto nel parterre e per questo attorno alla fine di agosto potrebbe mettere fine all'attuale frequentazione con la giovane Gabriella.

Le registrazioni della nuova edizione, infatti, ricominceranno tra un mese e mezzo e soltanto allora si scopriranno i nomi dei personaggi che la redazione riconfermerà per il Trono Over. Salvo colpi di scena, comunque, dovrebbero partecipare alle nuove riprese quasi tutti i veterani della versione senior: Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Armando Incarnato, Aurora Tropea ed Elio Servo.

Non si escludono anche grandi ritorni come quelli di Barbara De Santi e Giorgio Manetti, da settimane al centro del gossip per un possibile rientro in studio a distanza di tanti anni dalla loro ultima volta.