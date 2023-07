La Promessa continuerà a regale suspense ed emozioni anche nelle ultime due puntate della settimana, in onda il 13 e 14 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che il tanto atteso party di compleanno di donna Cruz arriverà e tante cose saranno destinate a succedere, sia nelle stanze della servitù che in quella dei padroni della tenuta spagnola. Pia deciderà di tenere il bambino e coinvolgerà Candela nei suoi progetti futuri. Lope lascerà La Promessa definitivamente dopo aver aiutato Simona a preparare la cena per la festa della marchesa. Il ragazzo sparirà improvvisamente, lasciando soltanto un biglietto.

Jana avrà il cuore spezzato, perché si sentirà tradita da Manuel. Il motivo sarà legato all'annuncio spiazzante che donna Cruz farà al suo party.

Anticipazioni de La Promessa, puntata del 13 luglio

Mauro si renderà conto di aver commesso uno sbaglio, facendo la spesa sbagliata in vista della festa di compleanno di donna Cruz [VIDEO]. La situazione getterà nel panico la cuoca Simona, ma Lope riuscirà a riportare la calma. Il ragazzo le consiglierà di optare per una cena semplice e allo stesso tempo gustosa, sfruttando gli ingredienti che si trovano in dispensa.

Simona non solo rivelerà a tutti che era Lope la ''cuoca misteriosa'' che si aggirava in cucina durante la sua assenza, ma chiederà di poter essere affiancata da lui.

Nel frattempo Donna Cruz parlerà con il figlio Manuel sottolineando che, in quanto erede dei Lujan, deve adottare un comportamento consono, in particolar modo durante la sua festa.

Pia cambia idea sulla gravidanza, Lope sparisce

Tempo di confidenze fra le retrovie della servitù. Pia vuoterà il sacco, rivelando a Candela di aver cambiato idea sull'aborto, perché vuole diventare madre.

La donna chiederà a Candela di farle qualche vestito per il nascituro e questa proposta la entusiasmerà al punto che le prometterà di starle accanto per sempre.

La cena realizzata da Simona e Lope riscuoterà successo fra gli invitati che, durante il ballo, non risparmieranno complimenti. Entusiasta, la cuoca cercherà il suo aiutante, ma non lo troverà.

Lope infatti sparirà, lasciando soltanto un biglietto in cui annuncia il suo addio. Intanto Donna Cruz annuncerà il fidanzamento tra Manuel e Jimena, lasciando tutti senza parole.

La Promessa, spoiler del 14 luglio: Don Alonso sgrida la moglie, Romulo sospetta di Leonor e Mauro

Durante l'ultimo appuntamento settimanale de La Promessa, ci sarà del caos a causa dell'inatteso annuncio di donna Cruz. Manuel si opporrà alla volontà della madre di dargli in sposa Jimena e ne parlerà con la promessa sposa. Il ragazzo resterà spiazzato quando scoprirà che anche Jimena la pensa come lui. In realtà la ragazza mentirà per manipolarlo. Nel frattempo Jana confiderà a Maria di sentirsi tradita da Manuel.

Lope, che ha deciso di lasciare definitivamente la tenuta per timore di essere scoperto dai padroni, continuerà a coltivare il sogno di diventare cuoco.

Nel frattempo Catalina parlerà con Don Alonso per convincerlo a non obbligare suo fratello a sposare Jimena. Dapprima l'uomo non ne vorrà sentire ragione, ma in seguito rimprovererà la moglie di essere stata imprudente nel fare quell'annuncio. Infine, Leonor e Mauro si ritroveranno a conversare in maniera intima all'interno di una stanza, ma Romulo li beccherà e inizierà a nutrire dei sospetti sui due.