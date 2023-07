Maria De Filippi anticipa il ritorno in televisione con Uomini e donne su Canale 5. L'appuntamento con il dating-show dei sentimenti è uno dei più attesi della prossima stagione televisiva e, per la gioia dei fan, bisognerà attendere meno del previsto per poterlo rivedere in onda in Tv.

Quest'anno, infatti, Maria De Filippi ha scelto di accorciare la pausa estiva del programma, le cui registrazioni sono previste già a partire dalla fine di agosto.

La nuova edizione di Uomini e donne confermata nel daytime di Canale 5

L'appuntamento con Uomini e donne si rinnova nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, alla presentazione dei nuovi palinsesti, ha confermato tutte le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi sia in daytime che in prime-time.

Uomini e donne, quindi, tornerà ad intrattenere il pubblico con le nuove puntate che saranno caratterizzate sempre dal mix di Trono classico e over.

Un binomio vincente che proseguirà anche nel corso della prossima stagione televisiva, quando ci sarà anche il debutto anticipato.

Maria De Filippi anticipa il ritorno di Uomini e donne: quando inizia

In un primo momento, il ritorno di U&D su Canale 5 era previsto da lunedì 18 settembre nella fascia del pomeriggio.

Alla fine, però, c'è stato un ripensamento: la nuova edizione di Uomini e donne ripartirà lunedì 11 settembre, giorno in cui ricomincerà anche la programmazione del daytime di Rai 1.

In questo modo, quindi, Maria De Filippi sfiderà fin da subito le trasmissioni del pomeriggio della Tv di Stato.

Per la prima settimana di programmazione, però, a seguire non ci sarà spazio per il daytime di Amici 23, dato che la prima puntata del talent-show è fissata per domenica 17 settembre su Canale 5: la striscia quotidiana, quindi, ripartirà da lunedì 18 settembre.

Le prime registrazioni di U&D previste già da fine agosto 2023

Il pomeriggio di Canale 5 proseguirà con il daytime del Grande Fratello (il cui debutto in prime-time è previsto per lunedì 11 settembre), seguito da una soap che andrà in onda dalle 16:45 alle 17:35 circa, e dal nuovo Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino.

Per quanto riguarda le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, al momento le riprese delle prime puntate della stagione 2023/2024 sono confermate per l'ultima settimana di agosto, quando ci sarà la presentazione ufficiale dei nuovi tronisti e dei volti che popoleranno il Trono over, capitanato anche quest'anno da Gemma Galgani.