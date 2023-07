Barbara D'Urso e Belen Rodriguez sono le due grandi escluse dai palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2023/2024.

Le due conduttrici, come annunciate in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti guidata da Pier Silvio Berlusconi, non troveranno più spazio in daytime e nel prime time di Canale 5.

Un annuncio che da un lato ha spiazzato i fan ma dall'altro ha reso "felice" una vasta fetta di spettatori social che, da tempo, chiedevano dei cambiamenti tra i volti della tv commerciale.

Palinsesti Mediaset 2023/2024, Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5

Nel dettaglio, il grande colpo di scena dei nuovi palinsesti Mediaset 2023, riguarda l'uscita di scena di Barbara d'Urso dal parterre di conduttori del daytime.

La presentatrice partenopea, dopo aver condotto svariate edizioni di Pomeriggio 5, da settembre non sarà più nella fascia del daytime pomeridiano.

Un addio che ha spiazzato in primis la stessa d'Urso, così come ha svelato lei stessa in una recente intervista, dove ha svelato di non aver ricevuto alcun tipo di preavviso da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Al suo posto, dal prossimo settembre, arriva la giornalista Myrta Merlino, reduce dalla sua uscita di scena da La7, dove ha condotto per diversi anni l'appuntamento con il talk show politico del mattino, L'Aria che tira.

Belen resta a casa: zero programmi nei nuovi palinsesti Mediaset

Barbara d'Urso non è l'unica grande esclusa dai palinsesti Mediaset della prossima stagione tv, dato che non ci sarà spazio per le trasmissioni di Belen Rodriguez.

La showgirl, infatti, risulta fuori dalla conduzione de Le Iene e ha scelto di abbandonare anche il timone di Tu si que vales, lo show del sabato sera autunnale di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi.

Anche in questo caso, la sua uscita di scena dalla tv commerciale capitanata da Pier Silvio Berlusconi, ha scatenato grandi polemiche e chiacchiericcio social.

'Grande Pier Silvio', la reazione dei fan sull'uscita di scena di Belen e d'Urso da Mediaset

Un gruppo di fan di spettatori, però, si dicono d'accordo con le scelte fatte da Pier Silvio per questa nuova stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

"Grande Pier Silvio Berlusconi, questi cambiamenti erano necessari dopo un eccesso di trash", ha scritto un utente su Facebook.

"Barbara d'Urso ha condotto non so quante edizioni di Pomeriggio 5: era giunto il momento di dare una svolta al programma e puntare su una giornalista", ha scritto ancora qualcun altro puntando il dito contro la presentatrice.

"D'Urso e Belen fuori dalla programmazione Mediaset? Ottima scelta da parte di Berlusconi", ha commentato ancora un altro spettatore delle reti Mediaset.