Svolta decisiva nelle puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 luglio 2023 su Rai 3 per quanto riguarda Lara. Le anticipazioni svelano che marina sarà vicinissima a scoprire la verità sulla paternità di Tommaso. Ormai è certa che Roberto non sia il padre ma occorre la prova chiave.

Sarà così che nei nuovi episodi Upas Marina prenderà un giocattolo di Tommy, pronta a farlo esaminare per risalire al DNA e dimostrare ciò che sospetta da tempo: qualcuno la fermerà in tempo?

Intanto, lo strano comportamento di Renato preoccupa non poco Raffaele.

Un posto al sole anticipazioni 24-28 luglio 2023: Lara è in trappola

Ormai Lara è braccata su tutti i fronti. Serena ha messo al corrente Roberto del fatto che Ida ha un atteggiamento troppo materno nei confronti di Tommaso, motivo per il quale sta tenendo gli occhi aperti. Silvana invece ha raccontato a Marina la strana storia della sparizione delle lenzuola, accendendo il lei una lampadina.

Marina continuerà a indagare, certa di trovare le prove che dimostrano il fatto che Tommaso non sia figlio di Roberto. In un primo momento, Ferri non le crederà, convinto che si tratti di una strategia per mettere in cattiva luce Lara.

Intanto, anche Ida non seguirà le istruzioni di Lara, facendola infuriare: sa bene che Roberto ha gli occhi puntati su di lei e che il minimo errore costerà caro a entrambe.

Marina prende un giocattolo di Tommaso per effettuare il test del DNA

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda nell'ultima settimana di luglio raccontano che a Marina verrà un'idea per dimostrare una volta per tutte che Tommy non è figlio di Roberto. Approfittando di un momento di distrazione di Ida, prenderà il giocattolo preferito del piccolo, pronta a portarlo in una clinica per l'esame del DNA.

Peccato che Ida si accorga di quanto successo e, con il cuore in gola, corra ad avvisare Lara. Come faranno a fermare Marina in tempo?

Upas, spoiler luglio 2023: lo strano comportamento di Renato

Ci sarà spazio per parlare anche di Renato nelle prossime puntate di Upas in onda su Rai 3. Dopo che Luca si sarà trasferito alla Terrazza con Giulia, Poggi si comporterà in maniera molto strana, dando da pensare a Raffaele e non solo.

Intanto, Manuel metterà in pericolo se stesso e anche Antonio dopo che porterà con sé l'arma trovata nel borsone di zio Eduardo. La situazione diventerà davvero pericolosa per i due bimbi.

Ricordiamo che Un posto al sole andrà in vacanza ad agosto per due settimane e che, al posto delle puntate, andranno in onda degli episodi speciali dedicati a momenti cult della soap, una sorta di album dei ricordi che emozionerà sicuramente l'affezionato pubblico.