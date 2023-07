La terza stagione di Terra Amara è segnata da tanti decessi "celebri" e il primo ad andare in scena sarà quello di Hünkar. Morirà per mano di Behice, ma in un primo momento la famiglia sarà all'oscuro della cosa. Il giorno della morte sarà solo dedicato al dolore per la scomparsa e tra quelli a soffrire di più ci sarà Fekeli.

Un operaio trova nelle rovine il fazzoletto di Hünkar

Hünkar sparirà nel nulla e nessuno saprà dove sia finita. Demir la cercherà dappertutto, da Fekeli, al Circolo, ma niente, di Hünkar non ci sarà nessuna traccia. Così Demir riunirà i suoi uomini per dare il via alle ricerche in tutto il territorio di Çukurova.

Al gruppo si aggiungeranno anche Fekeli e Yilmaz, e insieme decideranno di cercare la donna nel bosco.

Mentre i due saranno presi dalla ricerca, nella tenuta Yaman arriverà un operaio con delle novità.

Demir trova la madre morta

Gli operai setacceranno il territorio delle rovine di Çukurova e proprio qui uno di loro troverà un fazzoletto appartenente a Hünkar. Sarà chiaro che la donna sia passata da quelle parti, così anche Demir si unirà alle ricerche.

Proprio lui, però, farà la scoperta scioccante: ritroverà il corpo di Hünkar senza vita nascosto dietro un cespuglio. La disperazione sarà tanta e Demir si inginocchierà a terra in lacrime davanti alla madre. Anche Gaffur, che ha accompagnato il suo capo, non riuscirà a trattenere lo sconforto.

Fekeli scopre che Hünkar non c'è più

Demir metterà il corpo della madre nel pick up e lo porterà in villa.

Quando tutti lo vedranno rimarranno increduli e alla scena assisterà anche Fikret, che deciderà di andare nel bosco per dare la brutta notizia allo zio. Quando Fekeli lo vedrà arrivare penserà che gli stia portando buone notizie, ma purtroppo non sarà così.

"Zio mi dispiace per la tua perdita", da queste poche parole Fekeli capirà che la sua Hünkar se n'è andata per sempre. Cadrà a terra dal dolore e inizierà a urlare "ti prego non andartene", ma ormai l'unica cosa che potrà fare sarà affrontare questa morta.

Hünkar lascia per sempre Villa Yaman

Yilmaz e Fikret accompagneranno Fekeli a Villa Yaman per dare l'ultimo saluto a Hünkar.

Salirà nella sua camera e vicino alla salma della sua amata troverà un Demir devastato, a cui proverà a dare del sostegno.

Quando il giovane gli lascerà spazio per poter dare l'ultimo saluto a Hünkar, Fekeli sarà distrutto. "Chiudendo gli occhi hai portato con te anche una parte del mio cuore, non riesco a crederci che tu non sia più qui con me", sussurrerà Fekeli alla sua amata, poco prima che il suo corpo venga portato via dai sanitari. Hünkar lascerà per sempre la sua villa e sicuramente a Çukurova le cose non saranno più come prima.