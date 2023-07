Nelle prossime puntate della soap Un posto al sole che andranno in onda nel mese di luglio 2023 le bugie di Lara saranno sul punto di saltare. Roberto, infatti, sarà sempre più insospettito dal comportamento di Ida nei confronti del piccolo Tommaso.

Nel frattempo, Viola confesserà di essersi stancata del suo matrimonio e resterà spiazzata dopo aver visto Eugenio completamente ubriaco. La storia d'amore tra Clara ed Eduardo sarà messa in crisi da un evento critico e Alberto approfitterà della situazione.

Di seguito, le trame dettagliate delle puntate di Upas.

Un posto al sole anticipazioni 10-14 luglio 2023

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole vedranno Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) molto vicini ma nello stesso tempo imbarazzati per la situazione che si è creata tra di loro dopo che si sono baciati. Crovi non sospetta nulla ma Ross è sempre più distante da lui. Serena insieme a Filippo ha un'idea per tentare di aiutare Viola a dare una scossa positiva al suo matrimonio. Invita così Eugenio (Paolo Romano) a cena, anche se la serata si rivela a dir poco disastrosa.

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano poi che Ida (Marta Anna Borucinska) farà insospettire Roberto: come mai è così legata al piccolo Tommy?

A quanto pare, il piano di Lara sta per saltare, e non solo per i dubbi di Ferri.

Gli spoiler Upas: cosa succede nelle prossime puntate

La situazione si fa difficile e contrastante per Rosa che scopre una misteriosa borsa lasciata a casa sua da Eduardo (Fiorenzo Madonna). Clara è destabilizzata e non sa cosa fare, anche perché Alberto non perde occasione per farle capire che il suo nuovo compagno è pericoloso, sia per lei che per Federico.

Ritroviamo Damiano (Luigi Miele) che torna a prendere un posto di primo piano nella soap opera e non solo per la preoccupazione riguardo all'influenza che Eduardo ha su suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Damiano non ha mai dimenticato Viola e la crisi di quest'ultima con Eugenio potrebbe dargli l'opportunità per riavvicinarsi a lei.

Un posto al sole: Roberto scopre le bugie di Lara grazie a Silvana?

Da non perdere le nuove puntate di Upas che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 luglio. Silvana parla con Marina e ripensa al suo licenziamento da parte di Lara, che la fece passare per una ladra. A mettere in bilico il piano di Martinelli, saranno anche i sospetti sempre più forti di Roberto riguardo il comportamento di Ida nei confronti del piccolo Tommy. Pare che il momento della verità sia arrivato.

E poi ancora, Luca accetterà di trasferirsi alla Terrazza, felice di stare accanto a Giulia. Le anticipazioni svelano che Poggi non prenderà per niente bene la notizia. Non si esclude che questa gelosia possa far sì che Renato e Giulia tornino insieme. Mai dire mai nella soap opera più amata in onda su Rai 3.