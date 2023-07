Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lasciano spazio a Giulia, che sta vivendo un momento di forti contraddizioni. L'arrivo di Luca l'ha infatti destabilizzata. I suoi sentimenti sono riemersi ma, nello stesso tempo, si sente troppo avanti con l'età per ricominciare una storia d'amore. Nei prossimi episodi di Upas in programma su Rai 3 ci sarà un evento che metterà in discussione nuovamente tutto, non mancando di riservare sorprese.

Un posto al sole anticipazioni: Luca si trasferisce alla Terrazza

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del mese di luglio 2023 raccontano che ci sarà parecchio subbuglio a Palazzo Palladini.

Terrà ovviamente banco la vicenda di Lara che vincerà su Marina guadagnando terreno con Roberto ma non sarà l'unica trama a tenere alta l'attenzione.

Già, perché la distanza tra Giulia e Luca si accorcerà sempre di più. De Santis è tornato a Napoli per iniziare il suo nuovo incarico da primario, che gli sta dando parecchi grattacapi. Luca ha uno stile direttivo opposto a quello di Ornella. A farne le spese è Rossella, in particolare dopo che De Santis le ha addossato la responsabilità per il malore di Renato al Bar Vulcano che lo costringerà a restare in ospedale per qualche giorno.

Luca si sentirà solo e così, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di andare a vivere alla Terrazza, anche per stare accanto all'ex fiamma Giulia.

Qualcuno non la prenderà affatto bene.

Un posto al sole spoiler: Renato geloso di Giulia

Stando infatti alle anticipazioni di Un posto al sole il signor Poggi verrà a sapere della strana novità: che cosa ci fa Luca alla Terrazza? In un primo momento, la notizia del trasferimento di De Santis arriverà solo a Michele, ma presto tutti gli abitanti di Palazzo Palladini lo scopriranno.

Se i condomini accoglieranno Luca con affetto, Renato non sarà così contento. In lui riaffiorerà la gelosia nei confronti di Giulia, la donna che ha amato di più nella sua vita e con la quale ha cresciuto sia Angela che Niko. Che cosa succederà?

Un posto al sole, Giulia e Renato tornano insieme?

La coppia formata da Giulia e Renato è stata una delle più amate nella lunga storia di Un posto al sole.

Tantissime le vicende famigliari che li hanno resi protagonisti, nel bene e nel male.

L'arrivo e la vicinanza di Luca a Giulia destabilizzerà Renato, che inizierà a riflettere sui suoi sentimenti. Non si esclude che Poggi capisca di essere ancora innamorato dell'ex moglie e che i due provino a dare l'ennesima possibilità alla loro relazione. Se così fosse, per Luca sarebbe un boccone amaro da digerire.

De Santis ha scoperto di essere malato e la possibilità che Giulia possa allontanarsi da lui sarebbe devastante. Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire che cosa accadrà.