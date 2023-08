A distanza di poche ore dalla diffusione del rumor sul suo ritorno nel cast di Amici, Anna Pettinelli si è esposta su Instagram per fare chiarezza. La speaker radiofonica ha pubblicato un paio di storie per confermare che da metà settembre sarà di nuovo un'insegnante della scuola più famosa d'Italia e questo la rende molto felice. A parte Arisa, sono stati riconfermati gli altri professori, a partire da Raimondo Todaro.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Anna Pettinelli torna a essere un'insegnante di Amici: è questa la notizia che ha lanciato Giuseppe Candela la mattina del 25 agosto e che la diretta interessata ha confermato poche ore dopo sui social network.

Dando un'occhiata alle storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata del 25 agosto ci si può imbattere in quelle che ha dedicato al talent-show e al suo chiacchieratissimo rientro nella commissione interna.

"Secondo voi sono felice di tornare? Yes", ha scritto la speaker radiofonica accanto a una foto che la vede sorridente accanto al logo della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

In un altro scatto, invece, la donna appare accanto ad Andrea Di Carlo e alla frase: "Amici di nome e di fatto, tornare a casa", il tutto accompagnato dall'hastag Amici 23.

I docenti della prossima edizione di Amici

Ancora prima che gli addetti ai lavori si esponessero sulle ultime indiscrezioni, dunque, Anna Pettinelli ha fatto sapere che tra circa un mese riprenderà posto tra i professori di canto della scuola di Amici.

La romana manca dal cast del talent-show da un solo anno: nel settembre del 2022 la donna è stata sostituita da Arisa, la stessa della quale prenderà il posto a breve. Tra le docenti, dunque, sembra essere in atto una specie di "passaggio del testimone": da un'edizione all'altra, infatti, le due si alternano dietro a una delle tre cattedre che la produzione mette a disposizione per i tutor dei cantanti della classe.

A completare il cast della 23esima stagione, sono i cinque insegnanti che hanno partecipato anche alla 22esima: a lasciare la commissione interna, infatti, sarà solo Arisa (tornerà in Rai come giudice di The Voice Kids) mentre gli altri sono stati riconfermati.

Nessun addio per Todaro ad Amici

Con la conferma che è arrivata da parte di Anna sui social network, è possibile delineare il cast completo di Amici 23.

I tre professori di canto della nuova edizione saranno la rientrante Pettinelli (al posto di Arisa), Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi; i tre insegnanti di ballo saranno Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Quest'ultimo è stato considerato a rischio sostituzione per tutta l'estate ma, stando a quello che riportano siti e riviste in questi giorni, il 24 settembre sarà regolarmente in studio per partecipare alla prima puntata della stagione 2023/2024 del talent-show.

Nel corso dello speciale che ufficializzerà il ritorno del programma su Canale 5, saranno scelti tutti gli allievi che comporranno la nuova classe: durante la pausa si sono svolti i casting per i ragazzi che sognano di ottenere un banco, ma i verdetti definitivi saranno emessi solo nella prima registrazione.

I sei docenti della commissione interna saranno chiamati a decidere a quali talenti consegnare la maglia da titolare e quali mandare a casa dopo una lunga trafila di provini.

Alla puntata di debutto, inoltre, dovrebbe prendere parte anche il vincitore della 22esima edizione: Mattia Zenzola è atteso in studio come super ospite, ma i fan non escludono che anche qualche altro alunno dell'anno scorso possa apparire agli Elios nel giorno in cui la scuola riaprirà i battenti.