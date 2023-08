Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, si sono regalati una vacanza a New York per festeggiare il compleanno di lui. Un viaggio che sembra smentire le voci riguardanti una possibile crisi della coppia.

Gli ex protagonisti di Uomini e donne over volano insieme a New York

Non cessa il periodo di felicità che stanno vivendo Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo aver condiviso diverse fughe d'amore come a Mykonos e Formentera, la coppia ha deciso di festeggiare il compleanno di Alessandro con un viaggio a New York.

Durante il loro soggiorno a New York, Ida Platano ha condiviso con i suoi follower diversi momenti del suo viaggio insieme ad Alessandro, come la salita sulla Statua della Libertà. "La prima volta che l’ho vista mi sono emozionata tantissimo, non vedo l’ora di salirci di nuovo", ha dichiarato Ida su Instagram.

Alessandro ha aggiunto un tocco di leggerezza alla situazione, scherzando sulla confusione tra la Statua della Libertà e la Torre Eiffel di Parigi, commettendo involontariamente una piccola gaffe.

Assenza a Uomini e donne e il possibile ritorno

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno fatto registrare un'assenza alle registrazioni di Uomini e donne. Una brutta sorpresa per chi sperava di vederli nella prima puntata della nuova edizione del programma.

In tanti si aspettavano il ritorno della coppia, anche perché Ida sui social aveva annunciato un evento importante proprio per il giorno in cui si sarebbe svolta la registrazione della prima puntata (il 24 agosto).

In attesa di un possibile ritorno in studio di Ida e Alessandro, nella giornata di ieri, 24 agosto, è andata in scena la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne.

La nuova edizione si presenta ricca di ritorni e sorprese. Tra i protagonisti del trono over ci saranno diversi nomi storici, come Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea, pronte nel parterre ad affrontare nuove dinamiche amorose.

Tuttavia ci sono state anche delle assenze che hanno destato curiosità. Oltre alla coppia Ida e Alessandro, in studio non erano presenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. La loro assenza sarà solo una cosa momentanea oppure dietro tutto ciò si nasconde un possibile addio definitivo?