Ci sarebbe un bel via vai in corso nel cast della prossima edizione di Amici: la rivista Nuovo Tv, infatti, anticipa che Maria De Filippi avrebbe riconfermato solo quattro dei sei professori che hanno partecipato alla stagione precedente del talent-show. A sostituire gli uscenti Raimondo Todaro ed Arisa, potrebbero essere due ex allieve della scuola e oggi professioniste nel ballo e nel canto: Elena D'Amario ed Emma Marrone.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La data d'inizio di Amici 23 è domenica 17 settembre, quindi ad oggi manca poco più di un mese al debutto in tv della nuova edizione del programma di Canale 5.

Il settimanale Nuovo Tv, però, in questi primi giorni di agosto riporta interessanti indiscrezioni sui cambiamenti che potrebbero essere apportati al cast fisso del talent-show, a partire da quelli alla commissione interna.

I giornalisti sono sempre più convinti che Arisa e Raimondo Todaro non saranno riconfermati nel ruolo di professori della scuola, tant'è che stanno già parlando di chi potrebbe prendere il loro posto al termine delle vacanze.

Secondo gli ultimi rumor, Maria De Filippi sarebbe pronta ad affidare le due cattedre "vacanti" ad ex allieve che negli anni hanno fatto carriera ma che sono sempre rimaste legate al format che le ha lanciate nel mondo della musica e della danza.

I nomi delle possibili new entry di Amici

Sempre secondo quanto riportano Nuovo Tv e molti siti di Gossip in quest'inizio di agosto, Arisa dovrebbe lasciare il cast di Amici per tornare in Rai: l'artista sarebbe vicinissima alla firma del contratto per il ruolo di giudice della seconda edizione di The Voice Kids. La cattedra di canto che la potentina starebbe per abbandonare ad un solo anno di distanza dal suo ritorno, potrebbe essere affidata ad Emma Marrone.

La salentina è stata allieva e vincitrice di Amici 12, ma successivamente ha anche vestito i panni di giurata e di coach della fase serale del programma (i fan ricordano con affetto le annate che ha condiviso con Elisa Toffoli a capo delle squadre "Bianchi" e "Blu").

Per quanto riguarda il ballo, a sostituire Raimondo Todaro potrebbe essere una professionista della trasmissione, nonché coreografa di alcune esibizioni di daytime e prime-time.

Secondo le ultime indiscrezioni, Elena D'Amario potrebbe essere promossa al ruolo di insegnante di danza dopo oltre 10 anni passati dietro le quinte e in sala prove al fianco degli alunni.

Chi rimane ad Amici

Il resto della commissione interna di Amici 23, dovrebbe essere la stessa dell'anno scorso: fatta eccezione per Arisa e Todaro, gli altri quattro insegnanti della 22esima edizione avrebbero già la conferma di essere nel cast della nuova stagione.

A seguire e supportare i cantanti della classe 2023/2024, dunque, saranno: i riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini (quest'ultima ha fatto sapere di aver detto no alla Rai per poter restare nella scuola), più la persona che prenderà il posto dell'artista potentina (attualmente Emma Marrone sarebbe in pole position).

I ballerini, invece, potranno contare sui consigli e sugli insegnamenti di: Alessandra Celentano (vera e propria colonna del talent-show), Emanuel Lo (il cui ritorno non è ancora certo ma il pubblico lo richiede a gran voce) e di colui/lei che sostituirà Raimondo.

Oltre a quello di Elena D'Amario, in questi giorni è circolato anche il nome di Giuseppe Giofrè come possibile new entry nella commissione di danza: il ragazzo, anche lui vincitore del format molti anni fa, verrebbe promosso da giudice della fase serale a docente fisso della scuola più famosa d'Italia.