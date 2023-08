Manca poco più di un mese alla riapertura della scuola di Amici: la prima puntata della 23ª edizione andrà in onda domenica 17 settembre, anche se dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo.

Intanto, continuano a rincorrersi le voci relative al cast della nuova stagione del talent-show: tra i professori di Amici dovrebbero lasciare Arisa e Raimondo Todaro, mentre sul fronte allievi c'è già chi avrebbe la strada spianata verso il banco.

Aggiornamenti sulla 23ª edizione di Amici

La classe 2023/2024 di Amici sarà formata nel corso della prima puntata (quindi tra circa un mese), ma in rete circola già il nome di un ragazzo che a metà settembre potrebbe ottenere una maglia da titolare.

Chi ha seguito la passata edizione del programma di Canale 5 ricorderà Mezkal: il cantante ha studiato nella scuola per poche settimane e ha fatto parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi, ma non è riuscito ad accedere alla fase serale.

Il professore, però, ha voluto dare al giovane un'altra possibilità: visto il poco tempo che ha avuto a disposizione (è entrato nel cast ad un passo dal prime-time e neppure il pubblico ha avuto modo di conoscerlo), Mezkal ha potuto ripresentarsi ai casting.

Il talento, dunque, potrà sostenere i provini anche se ha partecipato alla trasmissione per un breve periodo: qualora la commissione interna dovesse ritenerlo ancora convincente, Mezkal avrà un banco e diventerà un allievo di Amici 23.

Rivoluzione in arrivo tra i docenti di Amici

Su Amici 23 circolano anche indiscrezioni relative ad una probabile rivoluzione tra i professori: a metà settembre, infatti, potrebbero esserci almeno due volti nuovi nella commissione interna, uno nella categoria canto e uno in quella di ballo.

Arisa sarebbe vicina all'addio per svariati motivi: pare che la cantante abbia accettato di tornare in Rai per ricoprire il ruolo di giudice della seconda edizione di The Voice Kids con Antonella Clerici.

Il nome che in queste settimane sta circolando come potenziale sostituto di Arisa è quello di Emma Marrone: la cantante salentina conosce bene il talent-show essendone stata allieva, ospite, giurata e direttore artistico di una squadra del serale.

Non si esclude, però, un possibile ritorno nel cast di Anna Pettinelli, la quale potrebbe riprendere posto tra i riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La commissione di danza di Amici

Per quanto riguarda la categoria ballo, l'unico a rischio sarebbe Raimondo Todaro. Il maestro di latino-americano non rientrerebbe più nei piani di Maria De Filippi, quindi giornalisti e curiosi sono alla ricerca del professionista che potrebbe sostituirlo.

Al momento, i candidati alla cattedra di danza che Todaro starebbe per lasciare (Alessandra Celentano ed Emanuel Lo non sarebbero in discussione) sono: Giuseppe Giofrè (giudice dell'ultimo serale) ed Elena D'Amario (membro del corpo di ballo del talent-show da tanti anni, nonché ex allieva).

Per quanto riguarda la data d'inizio della 23ª edizione di Amici, si conosce già: il programma riaprirà i battenti domenica 17 settembre con una puntata dedicata alla formazione della nuova classe.

A questo speciale appuntamento (che quasi sicuramente sarà registrato qualche giorno prima rispetto alla sua messa in onda in televisione) potrebbero partecipare come ospiti anche alcuni degli alunni che hanno contribuito al successo della passata stagione, a partire dal vincitore Mattia Zenzola e dalla seconda classificata Angelina Mango.