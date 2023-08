Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne del prossimo settembre, prevedono la riconferma in studio di Tina Cipollari.

L'opinionista, tra i volti più chiacchierati e discussi dal pubblico del talk show pomeridiano di Canale 5, non rischia affatto il suo posto in studio e si ritroverà ancora una volta a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono over.

Tra i nomi in bilico, invece, spicca quello di Armando Incarnato che dopo un bel po' di anni nel cast della trasmissione Mediaset, potrebbe ritrovarsi a dover lasciare lo show.

Gemma e Tina tornano in studio: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di settembre rivelano che la trasmissione tornerà a tener banco nella fascia del primo pomeriggio, con nuovi appuntamenti che saranno in programma dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Le sorprese non mancheranno ma, contrariamente a quello che si è detto in queste settimane, ci sarà spazio per il ritorno di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show non è stata messa alla porta da Maria e, in questi giorni, ha smentito di aver ricevuto provvedimenti e strigliate da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Tina ci sarà, così come è confermata la presenza in studio di Gemma Galgani. La storica dama torinese sarà ancora una volta impegnata nella ricerca del suo principe azzurro.

Questa, però, si vocifera che possa essere la sua ultima stagione: se entro maggio, Gemma non riuscisse a trovare un nuovo cavaliere, potrebbe definitivamente abbandonare la trasmissione e rinunciare così a questa spasmodica ricerca.

Armando in bilico nella prossima stagione di Uomini e donne

Per quanto riguarda, invece, i nomi di coloro che sono in bilico nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, figura quello di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, presente in trasmissione da oltre un decennio, potrebbe non essere riconfermato e quindi trovare spazio nel cast del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tutto questo potrebbe essere dovuto anche alle segnalazioni di questa estate, dato che Armando sarebbe stato in beccato in compagnia di una donna misteriosa, che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Elio potrebbe non ritornare in studio a Uomini e donne 2023/2024

Tra i nomi in bilico, inoltre, figura anche quello di Elio, l'imprenditore napoletano che lo scorso anno è stato protagonista di accesissimi scontri in studio con Tina.

Per evitare che accadano nuovamente delle situazioni "imbarazzanti" in studio e frenare un po' la deriva trash, ecco che Elio potrebbe non essere riconfermato e quindi si assisterebbe alla sua uscita di scena dal cast del trono over.