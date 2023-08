Dovrebbe mancare poco più di un mese all'inizio della 23^ edizione di Amici: secondo le ultime indiscrezioni, la prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre ma sarà registrata con qualche giorno d'anticipo. Allo speciale durante il quale sarà formata la classe 2023/2024, parteciperà anche il vincitore della passata stagione: Mattia Zenzola si prepara a tornare in studio per un passaggio del testimone con i nuovi allievi della scuola.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Quando i fan stavano già contando i giorni che mancavano alla riapertura della scuola di Amici, sul web si è sparla la voce del possibile slittamento di una settimana della prima puntata.

In queste ore, infatti, si dice che il talent-show condotto da Maria De Filippi riprenderà la sua regolare programmazione domenica 24 settembre, con sette giorni di ritardo rispetto al previsto.

Fino a pochissimo tempo fa, infatti, siti e riviste indicavano il 17/09 come data per il debutto della 23^ edizione del format di Canale 5, ma a quanto pare il tutto è stato rinviato.

Ad oggi, inoltre, non sono ancora trapelate notizie ufficiali sul cast che animerà la nuova stagione, a partire dai nomi dei sei professori che seguiranno e supporteranno i cantanti e i ballerini della classe 2023/2024.

Dubbi sulla commissione interna di Amici

Durante l'estate sono circolate tantissime voci sugli insegnanti che potrebbero lasciare il cast di Amici a ridosso dell'inizio della nuova edizione.

L'addio più probabile, però, al momento resta quello di Arisa: la cantante avrebbe deciso di tornare in Rai, in particolare nella giuria di The Voice Kids (dovrebbe prendere il posto dei Ricchi e Poveri). In merito a colui/lei che sostituirà l'artista nella commissione interna di canto (che è completata da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini), si è parlato del possibile ritorno in studio di Emma Marrone, ma dopo le vacanze la pugliese ha un disco in uscita e altri progetti musicali dei quali occuparsi.

Anche il futuro di Raimondo Todaro sarebbe incerto: il maestro di balli latinoamericani potrebbe non essere riconfermato dopo due anni, ma ad oggi non ci sono informazioni certe né su questo né su chi potrebbe prendere il suo posto al fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Chi parteciperà al debutto di Amici

Quella sul possibile slittamento di una settimana della prima puntata, non è l'unica indiscrezione che è trapelata sulla nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi.

In queste ore, infatti, sul web si sta spargendo la voce che alla registrazione di metà settembre parteciperà anche il vincitore della passata stagione: Mattia Zenzola è pronto a tornare in studio in qualità di super ospite e per fare l'in bocca al lupo ai ragazzi che saranno scelti per formare la classe 2023/2024.

Il danzatore che lo scorso maggio ha alzato la coppa battendo al televoto la favorita Angelina Mango, dunque, tra circa un mese riapparirà in televisione per la gioia dei suoi tantissimi fan.

Durante le vacanze, però, del giovane si è parlato soprattutto per la sua vita amorosa: dopo una serie di segnalazioni e avvistamenti, la maggior parte degli spettatori di Amici pensa che tra Mattia e Benedetta sia nato l'amore.

Se subito dopo la finale i latinisti hanno smentito i rumor che li volevano in coppia sia sul palcoscenico che nella vita, è da qualche settimana che entrambi hanno deciso di far calare il silenzio sul loro chiacchieratissimo rapporto.

A conti fatti, però, i "pupilli" di Raimondo Todaro sono sempre insieme e col passare dei giorni si moltiplicano le foto e video social nei quali si comportano come due fidanzatini qualcunque.