Giorno dopo giorno, si aggiungono nuovi tasselli sulla coppia di latinisti di Amici 22: Mattia e Benedetta sono diventati inseparabili e i fan sono certi che tra loro sia nato l'amore tra una coreografia e l'altra. A supporto di questa tesi condivisa da moltissimi, è arrivata anche la segnalazione di Deianira su Simone Maselli, il ragazzo col quale Vari è stata fidanzata fino a non molto tempo fa. Il calciatore si è mostrato in atteggiamenti affettuosi con una giovane, confermando indirettamente di essere ormai l'ex della ballerina.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

I fan di Amici continuano ad avvistare Mattia e Benedetta insieme: negli ultimi giorni, infatti, i due sono stati beccati e fotografati prima allo stadio di Bari e poi all'aeroporto.

Come dimostrano alcune foto che i passanti hanno scattato di nascosto, la mattina del 20 agosto Zenzola e Vari sono partiti alla volta di Palermo: chi li ha incrociati casualmente, inoltre, ha raccontato che erano molto affiatati e uniti.

Anche se loro si ostinano a non confermarlo, quasi tutti sono convinti che tra i due latinisti sia nato l'amore dopo la fine dell'esperienza nella scuola.

La bella romana, infatti, è sempre al fianco del vincitore del talent-show, anche quando non sono previste esibizioni di coppia negli eventi che hanno in giro per l'Italia.

Novità sentimentali dopo l'avventura ad Amici

La mattina del 20 agosto, però, sui social network non ha circolato solo la segnalazione sull'avvistamento di Mattia e Benedetta in aeroporto.

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano, infatti, è possibile vedere la Stories che la stessa ha dedicato al ragazzo con il quale la latinista ha fatto coppia sia mentre era nella scuola di Amici che subito dopo la finalissima.

"Simone si mostra con un'altra ragazza in discoteca, anche mentre ballano vicini vicini. Ha confermato di essere un ex per Benedetta", si legge sul web in queste ore.

Il giovane al centro di questo nuovo Gossip, è il calciatore con il quale Vari è stata fidanzata per un bel po' di tempo, lo stesso che nei mesi scorsi si è esposto per smentire le voci di flirt che circolavano sulla sua compagna e Zenzola.

Da qualche settimana a questa parte, però, Maselli ha smesso di difendere sia la ballerina che il loro rapporto: secondo i fan, questo sarebbe un altro indizio a favore della teoria sulla rottura tra i due e sul successivo fidanzamento tra la latinista e Mattia.

Conto alla rovescia per il ritorno di Amici

Da quando ha vinto Amici, Mattia non si è mai voluto sbilanciare sulla sua vita privata: anche se sono tantissimi i curiosi che vorrebbero sapere qualcosa in più sul suo legame con Benedetta, il pugliese tace ma non smentisce le voci che lo vorrebbero felicemente fidanzato con la collega.

Tra poche settimane, inoltre, Zenzola tornerà in televisione: come accade ormai da qualche anno a questa parte, il trionfatore della precedente edizione del talent-show partecipa alla prima puntata della nuova stagione.

Il ballerino di latinoamericano, dunque, il prossimo 17 settembre riabbraccerà Maria De Filippi e farà l'in bocca al lupo agli allievi che otterranno la maglia da titolare dopo un'estate di provini.

La trasmissione Mediaset, dunque, riprenderà la sua regolare programmazione tra meno di un mese e lo farà sempre nella collocazione della domenica pomeriggio, prima dell'appuntamento con Silvia Toffanin e Verissimo.

I fan non vedono l'ora di scoprire se tra i professori ci sarà qualche volto nuovo: Arisa dovrebbe lasciare il cast (si parla di un suo ritorno in Rai come giudice di The Voice Kids), mentre tutti gli altri insegnanti andrebbero verso la riconferma.