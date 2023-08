Fervono i preparativi per la 23esima edizione di Amici: la scuola riaprirà ufficialmente a metà settembre, ma già da ora circolano parecchie indiscrezioni sui professori e sugli allievi del cast. Per quanto riguarda i ragazzi che tra circa un mese avranno la possibilità di ottenere un banco, in queste ore si dice che ai casting si sarebbero presentati due alunni dell'anno scorso: i cantanti Jore e Mezkal. Per quanto riguarda il corpo docente l'unico addio certo sarebbe quello di Arisa [VIDEO].

Aggiornamenti sui talenti di Amici

La classe di Amici potrebbe riaccogliere ben due sue vecchie conoscenze: stando a quello che si legge in rete in questi primi giorni d'agosto, ai casting della 23esima edizione si sarebbero presentati due ragazzi che hanno già studiato nella scuola non molti mesi fa.

In rete, dunque, si dice che ai provini per la scelta dei nuovi allievi sarebbero stati avvistati Jore e Mezkal, entrambi ex componenti della squadra capitanata da Rudy Zerbi al pomeridiano.

Il primo cantante ha abbandonato il programma ad un passo dal serale per motivi personali: il giovane si è dovuto ritirare e la sua uscita è stata appena mostrata in un daytime della scorsa primavera. Visto che non ha potuto giocarsi la possibilità di partecipare al prime time, è possibile che la produzione gli abbia dato un'altra opportunità.

La promessa dell'insegnante di Amici

Un discorso diverso va fatto per Mezkal: il giovane ha potuto studiare nella scuola di Amici per poche settimane, poi Rudy l'ha mandato a casa perché non era allo stesso livello degli altri componenti del suo team.

Prima che il ragazzo lasciasse lo studio, però, Zerbi gli ha detto che era ben contento di rivederlo dopo l'estate: qualora lui avesse voluto ripresentarsi ai provini, il docente gli avrebbe quasi sicuramente ridato la maglia da titolare che gli ha tolto l'anno scorso solo per una questione di tempo.

Stando all'indiscrezione che si sta facendo largo sul web in questi giorni, sia Jore che Mezkal avrebbe sostenuto un nuovo casting per cercare di ottenere un posto nella classe 2023/2024.

Se questo rumor è fondato, lo si saprà solo quando trapeleranno le anticipazioni della prima puntata della 23esima edizione, quella durante la quale saranno scegli gli alunni della scuola.

Via vai tra i docenti di Amici

Sempre oggi, 8 agosto, alcuni siti si sono occupati dei professori di Amici 23 e di chi potrebbe non essere riconfermato.

Un'indiscrezione che ha riportato anche Tvblog, sostiene che l'unica a lasciare il cast del talent-show dovrebbe essere Arisa: l'artista è vicinissima al ritorno in Rai, più precisamente nella giuria della seconda stagione di The Voice Kids.

I rumor che sono circolati di recente sui debutti nella commissione interna di Emma Marrone ed Elena D'Amario, invece, attualmente sarebbero infondati: Maria De Filippi non avrebbe ancora scelto i sei insegnanti della nuova edizione, quindi neppure chi prenderà il posto della cantante potentina.

Per quanto riguarda il presunto addio di Raimondo Todaro, invece, le ultime voci fanno sapere che la conduttrice del talent-show non avrebbe intenzione di rinunciare al maestro di latinoamericano, quindi la sua riconferma tra i docenti di danza sembra sempre più probabile.

Meno dubbi, invece, si hanno sui ritorni in cattedra di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nel canto, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nel ballo.

Il primo speciale di Amici andrà in onda il 17 settembre, mentre le puntate pomeridiane inizieranno lunedì 18 attorno alle ore 16 (ovvero subito dopo il consueto appuntamento con Uomini e Donne).