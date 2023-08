Cosa succede nelle prossime puntate La Promessa in onda su Canale 5? Le anticipazioni svelano che verrà celebrato il matrimonio tra Jimena e Manuel, nonostante Alonso abbia cercato di fermare le nozze. Jana sarà distrutta dal dolore, vedendo il ragazzo che ama promettere eterno amore a un'altra donna. Teresa, invece, non riuscendo a superare ciò che è successo al barone, sarà sul punto di commettere una follia.

Di seguito, le trame dei nuovi episodi La Promessa, la soap opera che sta appassionando i telespettatori Mediaset e che in Spagna è già alla seconda stagione.

La Promessa anticipazioni e trame: il segreto di Candela

Le anticipazioni della soap opera La Promessa rivelano che Catalina affronterà Cruz per aver venduto la spilla di sua madre per pagarsi la sua fastosa festa di compleanno. In segno di sfida, deciderà di indossarla al matrimonio di Manuel e Jimena, che sarà ormai deciso.

Nonostante gli sforzi per far tornare la memoria a Manuel, Jana si dovrà arrendere poiché il giovane crederà a tutte le bugie e alle manipolazioni di Jimena e Cruz.

Nel frattempo, si avvicinerà anche un altro momento cruciale, ovvero l'apertura del testamento del barone. Lorenzo, arrivato alla villa, fremerà nel volere sapere quanto denaro riuscirà ad avere tra le mani.

Quanto a Candela, la cuoca riceverà una lettera anonima che racconterà un terribile segreto del suo passato.

Lope noterà il nervosismo di Candela ma capirà che non è il momento di fare troppe domande. Che cosa nasconde Candela?

Teresa tenta di togliersi la vita nelle prossime puntate La Promessa

Continuando con le anticipazioni della soap La Promessa, vedremo Jana sofferente e con il cuore a pezzi, costretta ad assistere senza poter fare nulla ai preparativi per il matrimonio di Manuel e Jimena.

L'unica speranza è che al giovane torni la memoria davanti all'aereo che ha riparato con Catalina.

Il momento tanto atteso arriverà: Catalina e Jana mostreranno a Manuel l'aereo, ma la sua reazione non sarà quella prevista. A quel punto, Jana tenterà di giocare l'ultima carta chiedendo a Maria di poter fare in modo di restare con lui da sola.

Sarà proprio in quell'occasione che Jana capirà di non avere più alcuna speranza: Manuel non la riconoscerà.

Alla villa starà per succedere qualcosa di terribile e inaspettato. Non riuscendo a superare ciò che è successo durante la notte in cui il barone de Linaja è stato ucciso Teresa sarà sul punto di fare qualcosa di folle.

Manuel è libero di non sposare Jimena ma spiazza tutti

Teresa prenderà del veleno e sarà sul punto di ingerirlo, così da porre fine a tutte le sue sofferenze. Per fortuna, Lope interverrà in tempo prima che sia troppo tardi.

Nelle nuove puntate della soap La Promessa, succederà l'impensabile: Alonso darà una notizia che potrebbe cambiare per sempre la vita di Manuel. Grazie alla cospicua eredità del nonno, può scegliere di non sposare più Jimena, la sua famiglia non è più in rovina.

Peccato che Manuel abbia creduto alle bugie di Jimena e che decida di portare avanti la sua decisione di sposarla.

La Promessa nuovi episodi su Canale 5: Jimena e Manuel si sposano

Contro ogni previsione, Manuel porterà avanti la sua decisione di sposare Jimena. La cerimonia si svolgerà alla villa, con tutti i presenti in giardino.

Jana sarà distrutta e avrà anche il pensiero di fermare le nozze portando con sé il biglietto di Manuel che le diede per il loro piano di fuga prima dell'incidente ma, una volta visti i due all'altare, farà marcia indietro.

Sarà così che Manuel e Jimena diventeranno marito e moglie nella prima stagione della soap opera La Promessa.