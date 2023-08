Iniziano a diventare piuttosto insistenti le voci sui professori che dovrebbero lasciare il cast di Amici all'inizio della 23^ edizione. Nelle ultime ore c'è, infatti, chi sostiene che sia Arisa che Raimondo Todaro non dovrebbero figurare nella commissione interna che debutterà in tv il 17 settembre prossimo: la cattedra di canto potrebbe andare ad una tra Emma Marrone e Anna Pettinelli, quella di ballo al giudice Giuseppe Giofrè.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Non accennano a placarsi i rumor sui prof di ballo e canto di Amici 23: salvo inaspettati colpi di scena, infatti, almeno un paio di insegnanti della passata edizione non dovrebbero essere riconfermati nel cast.

Dei sei docenti che hanno contribuito al successo della scorsa stagione del talent-show, due sarebbero seriamente a rischio: Arisa, ad esempio, è ad un passo dall'addio pare per altri impegni in tv. La cantante avrebbe detto sì al ruolo di giudice di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici che tornerà su Rai 1 il prossimo autunno.

L'artista potentina, dunque, quasi sicuramente non figurerà nella commissione interna 2023/2024 del format di Maria De Filippi, anzi in rete già circolano i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto a partire da metà settembre.

Cambiamenti in arrivo ad Amici

Secondo il blogger Pugnaloni e il sito MondoTv24, la cattedra di Arisa potrebbe andare a un volto giù noto al pubblico di Amici.

Ad oggi, quando manca poco più di un mese alla registrazione della prima puntata, si vocifera che a completare la commissione interna di canto potrebbe essere una tra Emma Marrone e Anna Pettinelli.

Ai riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, dunque, potrebbe aggiungersi una delle vincitrici storiche del talent-show (già allieva, ospite e direttore artistico del serale) o in alternativa la speaker radiofonica che è stata professoressa per un paio d'anni (proprio nel 2022 è stata sostituita da Arisa e quindi tra loro potrebbe avvenire una specie di passaggio di testimone).

Per quanto riguarda la categoria ballo, il posto di Raimondo Todaro potrebbe andare ad uno dei giudici dello scorso prime time: Giuseppe Giofrè sarebbe il candidato numero uno in caso di sostituzione del maestro di danze latinoamericane.

Prime indiscrezioni sugli allievi di Amici 23

Il cast della 23? edizione di Amici sarà ufficializzato nel corso della prima registrazione, che si svolgerà con qualche giorno d'anticipo rispetto alla sua messa in onda su Canale 5.

L'esordio in tv del talent-show di Maria De Filippi, comunque, attualmente è previsto per domenica 17 settembre (il daytime inizierà il giorno dopo, ovvero lunedì 18 a partire dalle ore 16 circa): in quella data sarà formata la classe 2023/2024 e ogni professore sceglierà gli allievi della propria squadra.

A proposito dei ragazzi che in queste settimane stanno sostenendo i casting per cercare di entrare nella scuola più famosa d'Italia, uno avrebbe quasi la certezza di partecipare alla nuova stagione.

In primavera Rudy Zerbi aveva promesso a Mezkal un banco quando l'ha mandato a casa ad un passo dal serale: visto che non aveva avuto lo stesso tempo degli altri di studiare e dimostrare il proprio talento, il suo docente di riferimento l'ha eliminato ma con la promessa che a settembre gli avrebbe dato la maglia da titolare. Il giovane, dunque, dovrebbe far parte del cast di Amici 23 a meno che il suo ex insegnante non cambi idea e non decida di puntare su cantanti che l'hanno colpito di più ai provini.