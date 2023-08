Nuovo capitolo della saga "Oriele": la coppia nata al Grande Fratello Vip 7, si è ritrovata a Ibiza dopo qualche giorno di gelo. Deianira Marzano, però, ha confermato il riavvicinamento in corso tra Oriana e Daniele ma ha anche spiegato che una persona vicina ad entrambi sostiene che non sarebbe tutto rose e fiori. I due, intanto, hanno trascorso qualche ora in barca con gli amici e poi hanno cenato nello stesso ristorante dell'isola.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Neppure il tempo di documentare la loro ultima rottura, che Oriana e Daniele sono stati avvistati insieme a Ibiza.

A distanza di circa 24 ore dallo sfogo che ha avuto su Instagram perché la fidanzata si era rifiutata di incontrarlo sull'isola, che Dal Moro è stato paparazzato al suo seguito con tanto di valigie appresso.

Gli "Oriele" non hanno ancora ufficializzato il loro ritorno di fiamma sui social network, ma fan ed esperti di Gossip hanno già raccolto degli indizi a riguardo. Nel pomeriggio del 4 agosto (dopo essere stati fotografati da un passante), il veneto e l'influencer si sono concessi qualche ora di relax in barca, dopodiché sono stati a cena con amici in un ristorante e poi sono andati a ballare in discoteca.

Con la coppia c'era sempre Valentina Vignali, sportiva e grande amica del concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Il racconto sui personaggi del Grande Fratello Vip

La notizia dell'avvistamento di Dal Moro e Marzoli a Ibiza, in poche ore ha fatto il giro della rete: se alcuni fan della coppia gioiscono per quest'ennesimo riavvicinamento, altri si dicono stufi di questo tira e molla.

Se però in passato sono stati i primi a confermare di essere tornati insieme dopo un periodo di gelo, questa volta i protagonisti del Grande Fratello Vip 7 non hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.

In una Stories che ha postato su Instagram il 4 agosto, però, Deianira Marzano ha riportato il messaggio che le è arrivato da quella che lei definisce una "spia".

"Aggiornamento della 843esima puntata de Il segreto degli Oriele: come abbiamo già visto sono insieme, ma - testuali parole della spia - non sono in buona", ha fatto sapere la napoletana citando le testuali parole di una persona che conoscerebbe bene la situazione tra i due.

Storia infinita dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip

Se i fan "Oriele" continuano a credere alla buonafede dei due ragazzi che da mesi non fanno altro che lasciarsi e riprendersi con annunci o avvistamenti social, le persone esterne al fandom iniziano a dubitare di entrambi e della sincerità dei loro racconti.

Una teoria che comincia a farsi largo sul web, infatti, è quella secondo la quale Daniele e Oriana starebbero seguendo un vero e proprio copione, una "sceneggiatura" messa su da loro o da terze persone per far sì che rimangano al centro dell'attenzione mediatica sia come personaggi singoli che come coppia.

Da quando hanno portato a termine l'avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip, Dal Moro e Marzoli hanno interrotto la loro storia d'amore almeno tre volte e sempre esponendo tutto in rete.

I motivi per i quali i due si sono mollati in passato, sono i più svariati: scenate di gelosia, progetti di lavoro futuri che non combacerebbero con una relazione stabile, la lontananza e la presunta intromissione delle amiche di lei nel rapporto. I due, però, sono sempre andati oltre a tutto e pare che ciò stia accadendo anche in quest'occasione: anche se con fatica, gli "Oriele" stanno cercando di trovare un punto d'incontro e la location scelta per quest'ennesima pace mediatica è l'isola di Ibiza.