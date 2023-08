Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. L'attrice Nina Soldano, la quale presta il volto a Marina Giordano in Un posto al sole, ha creato pochi giorni fa su Instagram un post dove appare una pagina del copione della soap in merito ai prossimi episodi. Nel post dell'attrice appare evidente tra le doverose cancellature la scritta "Carcere parlatoio", grazie alla quale si può supporre che la moglie di Roberto Ferri si recherà presto in prigione per far visita, e quindi dialogare, con un altro personaggio.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è possibile ipotizzare che a finire in gatta buia sia Lara Martinelli, magari proprio a causa dell'intricata vicenda legata al piccolo Tommaso, e di conseguenza Marina potrebbe far visita proprio alla dark lady.

L'inganno e le macchinazioni di Lara ai danni di Ada, Roberto e Marina

Che Lara sia un personaggio spietato e senza scrupoli è chiaro ai telespettatori da diverso tempo, ma nelle ultime puntate la smania della donna di tenere quanto più vicino a sé Roberto sta aumentando ulteriormente.

Per riuscire in tale intento, Martinelli sta attuando principalmente una doppia strategia, mettendo in campo l'arte della seduzione ma, soprattutto, facendo credere all'imprenditore napoletano che il piccolo Tommaso è suo figlio.

Inganno che, al momento, sta facendo totalmente presa su Ferri, tanto che l'uomo sta mettendo in secondo piano l'amore che prova per la neo moglie Marina nonché la loro stessa vita coniugale pur di star vicino a chi crede sia suo figlio.

Situazione intricata dove, come spiacevole conseguenza, a pagarne le conseguenze sono anche Ida Kovalenko, madre biologica di Tommy tenuta sotto scacco dalla dark lady, oltre alla stessa Marina, la quale però sta provando in ogni modo di dimostrare che il bimbo non è figlio di Roberto.

E se nei prossimi episodi Lara venisse smascherata e pagasse per le sue malefatte?

Lara potrebbe finire in prigione e Marina le farebbe visita

Nei giorni scorsi Nina Soldano, alias Marina Giordano, ha voluto donare ai fan di Un posto al sole una piccola ma intrigante anticipazione, postando su Instagram una parte del prossimo copione della soap opera italiana dove si scorgono le parole "Carcere parlatoio".

Sebbene non vi sono anticipazioni ufficiali a riguardo, i giorni pregni d'inganno di Lara potrebbero presto giungere a conclusione, con la dark lady che finirebbe in carcere per i numerosi atti illegittimi sinora.

Se così fosse, potrebbe essere proprio Marina a farle visita, con la signora Giordano che si toglierebbe finalmente la soddisfazione di non avere più la diabolica donna a rovinarle la vita.