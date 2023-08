Sono tante e tutte molto interessanti le risposte che il vincitore di Amici 22 ha dato al giornalista di Super Guida Tv che l'ha intervistato lo scorso 6 agosto. Mattia Zenzola ci terrebbe molto a proseguire un percorso in televisione, quindi ha fatto sapere che gli piacerebbe diventare uno dei maestri di Ballando con le Stelle. In merito al chiacchierato rapporto con Benedetta Vari, invece, il ragazzo ha detto che è un legame che coltivano sia sul palco che nella vita.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Mattia ha vinto Amici 22 lo scorso maggio, ma da allora sono successe tante cose nella sua vita.

In una delle interviste che ha rilasciato dopo l'uscita dalla scuola, il giovane ha anticipato che gli piacerebbe molto rimanere nell'ambito televisivo, magari continuando a ballare su palchi importanti come quello del talent-show.

Dopo aver partecipato ad una serata organizzata a Cinecittà World, Zenzola è tornato a parlare del suo futuro professionale ma stavolta l'ha fatto rispondendo ad una domanda su una trasmissione "della concorrenza".

A chi gli ha chiesto se direbbe sì o no all'eventuale proposta di Milly Carlucci di diventare uno dei maestri della nuova edizione di Ballando con le stelle, il pugliese ha fatto sapere: "Non mi dispiacerebbe. Nel programma la modalità di espressione è la danza, quindi perché no?".

Il ragazzo ha anche ammesso di aver sempre seguito il format di Rai 1 e di essersi appassionato anno dopo anno alle storie dei concorrenti.

Le parole sul legame nato ad Amici

I fan sono stati colpiti anche dalla risposta che Mattia ha dato su Benedetta e sul rapporto attuale. Senza scendere troppo nei particolari sul tipo di sentimento che lo lega alla collega Vari, il vincitore del talent-show ha fatto sapere: "Noi stiamo tanto bene insieme e ci divertiamo.

Abbiamo in comune la passione per la danza e ci troviamo bene, sia nel ballo che nella vita".

Questo specificare che tra loro c'è un'intesa che va oltre gli impegni professionali, a tanti pare una conferma indiretta alle voci che vorrebbero i due in coppia sia in scena che lontano dai riflettori.

Zenzola, poi, ha preferito cambiare argomento aggiungendo: "Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni".

Il fidanzato di Benedetta (il giovane con il quale stava quando frequentava ancora la scuola), intanto, è sparito dai social network e non pubblica più nulla sulla ragazza.

Attesa per il ritorno di Amici

Se il futuro di Mattia sarà tra i professionisti di Amici, nel cast di Ballando con le Stelle oppure altrove, è presto per dirlo: il pugliese ha solo 19 anni e ha tutto il tempo a disposizione per crescere e per sfondare nel genere di danza nel quale eccelle, il latinoamericano.

Tornando al talent-show che Zenzola ha vinto pochi mesi fa battendo la favorita Angelina Mango, fervono i preparativi per la nuova edizione. La prima puntata andrà in onda domenica 17 settembre ma sarà registrata con qualche giorno d'anticipo, quindi manca poco più di un mese allo svelamento della commissione interna 2023/2024.

In questo periodo si rincorrono le voci sui professori e su chi potrebbe essere sostituito: l'addio di Arisa, per esempio, è quasi certo perché pare abbia firmato il contratto con la Rai per il ruolo di giudice di The Voice Kids. La cantante potrebbe lasciare la cattedra alla collega e amica Emma Marrone.

Per quanto riguarda la categoria ballo, Raimondo Todaro non dovrebbe essere riconfermato e al suo posto sarebbe pronto a subentrare uno tra Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè: sono questi i nomi dei principali candidati da affiancare ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.