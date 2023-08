Dopo mesi di ipotesi, avvistamenti e segnalazioni, la coppia di latinisti di Amici 22 è ancora al centro del Gossip. Intervistato da Super Giuda Tv al termine di un evento, Mattia Zenzola ha confermato il grande feeling che ha con Benedetta e, forse per la prima volta da quando ha lasciato la scuola, ha parlato di un rapporto che va aldilà del ballo. Sul futuro in televisione, invece, il pugliese ha detto che non gli dispiacerebbe entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Mentre i fan di Amici si interrogano sui professori che potrebbero essere sostituiti all'inizio della 23esima edizione, in rete è stata pubblicata un'intervista al vincitore di quest'anno.

Alla fine di un evento che si è tenuto a Cinecittà World, Mattia ha risposto a qualche domanda sia sui suoi impegni futuri che su come vanno le cose nel privato.

Uno degli argomenti che sta più a cuore ai sostenitori di Zenzola, è il rapporto che ha instaurato con Benedetta lontano dalle telecamere: da mesi, infatti, si dice che i latinisti si sarebbero fidanzati, ma nessuno dei due l'ha mai confermato.

Nella chiacchierata che ha fatto con i giornalisti il 6 agosto, il pugliese ha usato queste parole per descrivere il legame che ha attualmente con la bella Vari: "Stiamo tanto bene insieme, sia nel ballo che nella vita".

"Non penso che ogni volta bisogna dare troppe spiegazioni", ha aggiunto il giovane.

L'avvistamento della danzatrice di Amici nel backstage

Questa risposta è stata interpretata da tanti fan come una conferma indiretta ai rumor che vorrebbero Mattia e Benedetta in coppia sia sul palcoscenico che nella vita di tutti i giorni.

Anche quando non hanno impegni in giro per l'Italia, infatti, i due allievi di Amici sono spesso insieme: un esempio è la presenza della ballerina dietro le quinte dell'evento che si è tenuto a Cinecittà World il 6 agosto.

Chi ha partecipato alla serata di lunedì scorso, racconta che Vari era nel backstage anche se non aveva in programma neppure un'esibizione: la giovane, dunque, avrebbe solo accompagnato Zenzola, tant'è che è stata vista aggirarsi nei pressi del suo camerino prima e dopo la performance.

Anche se i due continuano a tacere (non confermano e non smentiscono da mesi i gossip che circolano sul loro conto), sono sempre di più le persone che pensano che tra loro sia nato l'amore dopo la finale che il pugliese ha vinto.

I sogni in televisione dopo Amici

Nell'intervista che ha rilasciato, Mattia ha anche parlato del suo futuro e di quanto gli piacerebbe continuare a danzare davanti alle telecamere.

Se in passato si è candidato al ruolo di professionista del corpo di ballo di Amici, l'altro giorno Zenzola ha risposto così al giornalista che gli ha chiesto se accetterebbe di entrare a far parte del gruppo di maestri di Ballando con le Stelle: "Non mi dispiacerebbe".

"Anche lì la danza è l'unica modalità di espressione e poi è un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?", ha aggiunto il giovane che non esclude di proseguire il suo percorso professionale là dove il suo insegnante Raimondo Todaro ha raccolto tantissimi successi in oltre 10 anni di partecipazione.

A proposito del professore di origini siciliane, si rincorrono le voci di una sua possibile sostituzione nella commissione interna del format di Canale 5: i nomi che stanno circolando su chi potrebbe prendere il suo posto, attualmente sono quelli di Elena D'Amario e Giuseppe Giofrè.

Su Maria De Filippi, infine, il vincitore del talent-show ha detto di non averla ancora sentita dopo la finalissima ma di essere certo del fatto che lei ci sarà sempre per lui.