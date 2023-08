Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova. Nelle prossime puntate la storia di Fikret sarà sempre più al centro delle trame. Dopo la morte di Behice, l'uomo starà vicino a Mujgan e quando tornerà da Istanbul con lei porterà avanti il suo piano contro Demir. Fikret saboterà la produzione di latte dell'azienda Yaman, ma questa volta Fekeli lo rimprovererà duramente. A quel punto il nipote non potrà fare altro che spiegare allo zio il perché del suo odio. Fikret dirà ad Ali Rahmet che suo padre era Adnan Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Fikret e Mujgan di ritorno da Istanbul

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate Fikret si avvicinerà molto a Mujgan, provata per la morte di Behice. I due andranno a Istanbul per la sepoltura della donna, ma al ritorno a Cukurova Fikret non dimenticherà la sua vendetta nei confronti di Demir. Senza farsi vedere da nessuno, il nipote di Fekeli si recherà all'azienda del latte Yaman e aprirà tutti i rubinetti, ma non si accorgerà di essere seguito dallo zio. Ali Rahmet sarà furioso con Fikret e lo porterà in un luogo appartato per chiarire una volta per tutte i motivi del suo comportamento.

Anticipazioni prossime puntate: Fekeli furioso con il nipote per aver sabotato l'azienda Yaman

Nelle prossime puntate di Terra amara, Fikret avrà un duro scontro con lo zio a causa dei suoi dispetti contro la famiglia Yaman. Fekeli esigerà delle spiegazioni dal nipote e a un certo punto Fikret non ne potrà più e gli urlerà in faccia la verità: "Adnan Yaman era mio padre".

Fekeli resterà senza parole, perché non si sarebbe mai aspettato una risposta del genere. Quando i due si calmeranno, Fikret spiegherà ad Ali Rahmet che la madre era innamorata di Adnan Yaman, ma lui dopo averla messa incinta non ha più voluto saperne di lei e del bambino.

Fikret in lacrime parla della sua infanzia difficile a causa di Adnan Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli verrà a conoscenza della verità sul passato di Fikret. Apprenderà che Adnan Yaman è il vero padre del ragazzo e non crederà alle sue orecchie. Fikret aggiungerà dei particolari importanti che convinceranno Ali Rahmet che quanto gli ha raccontato è vero e per lui sarà un duro colpo. Fekeli ascolterà lo sfogo del nipote, che in lacrime gli racconterà di aver passato un'infanzia infelice in quanto disprezzato dal padre. "Non è giusto che sia ricordato così, era un mascalzone", dirà riferendosi ad Adnan Yaman. In ogni caso Fekeli non riuscirà a comprendere l'odio per Demir, che in questa storia non ha nessuna responsabilità.