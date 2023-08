Da quando il vincitore di Amici 22 ha detto che accetterebbe di entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, in rete circolano diverse indiscrezioni a riguardo. Il 9 agosto, ad esempio, si sta diffondendo la voce su un possibile debutto nel format di Rai 1 di Mattia e della sua partner di scena, Benedetta Vari. Pare che Milly Carlucci stia riflettendo sull'eventualità di "sfruttare" il Gossip che impazza da mesi sui due latinisti, arruolandoli entrambi nella nuova edizione del suo programma.

Aggiornamenti sul futuro dopo Amici

Dopo aver vinto Amici Mattia direbbe sì a Ballando con le stelle: è questa la notizia che da giorni circola tra i siti di gossip.

Il 19enne, infatti, ha risposto così ad un giornalista di Super Guida Tv che lo scorso 6 agosto gli ha chiesto cosa farebbe nel caso in cui Milly Carlucci lo volesse nel cast della nuova edizione del suo programma di Rai 1.

"L'ho sempre guardato e mi piace. Anche lì l'espressione principale è la danza, quindi perché no? Non mi dispiacerebbe", sono queste le parole con le quali Zenzola ha aperto ad un suo futuro alla concorrenza.

Diventando uno dei maestri di Ballando, però, il pugliese "tradirebbe" Maria De Filippi, che proprio il prossimo autunno sfiderà la collega con la nuova stagione di Tu sì que vales.

La teoria che fa felici i fan di Amici

Nel cast di Ballando con le stelle 2023, però, potrebbe non figurare solo un allievo dell'ultima edizione di Amici: in queste ore, infatti, in rete si vocifera che Milly Carlucci starebbe riflettendo sulla possibilità di arruolare tra i maestri anche Benedetta Vari.

I due danzatori che hanno brillato sul palco del serale del talent-show di Canale 5, dunque, nei prossimi mesi potrebbero esibirsi su Rai 1 accanto a personaggi famosi ancora top secret: la presentatrice, infatti, non ha ancora svelato i nomi delle celebrità che da settembre/ottobre scenderanno in pista cercando di diventare ballerini professionisti.

Mattia Zenzola, dunque, sarebbe in lizza per un posto tra gli insegnanti di Ballando assieme alla ragazza con la quale si esibisce da mesi e che pare sia anche diventata la sua fidanzata.

Rumor ancora tutti da confermare, inoltre, fanno sapere che Milly potrebbe voler "cavalcare" i tanti gossip che stanno circolando sulla coppia di latinisti da quando hanno lasciato la scuola più famosa d'Italia.

Nessuna smentita dal talento di Amici

Dopo un periodo di silenzio, i siti e le riviste sono tornati ad occuparsi di Mattia e Benedetta per le dichiarazioni che lui ha rilasciato sul loro rapporto.

Ad un giornalista che gli ha chiesto che tipo di legame ha attualmente con la collega, il vincitore di Amici 22 ha fatto sapere: "Con lei mi trovo bene, ci divertiamo e abbiamo in comune la passione per la danza".

"Lei mi fa stare bene, sia nel ballo che nella vita. Non penso che ci sia bisogno di dare spiegazioni ogni volta", ha concluso il pugliese.

Nessuna smentita da parte di Zenzola, dunque, ai gossip che lo vorrebbero in coppia con Vari non solo sul palcoscenico: i due sono inseparabili e spesso vengono avvistati insieme anche quando non hanno impegni di lavoro ai quali adempiere.

Il silenzio che i due allievi del talent-show hanno deciso di far calare sulla loro "relazione", secondo i fan non sarebbe altro che una conferma indiretta alle chiacchiere che impazzano da mesi sul loro conto, ovvero che sarebbero fidanzati ma per privacy non lo direbbero pubblicamente.

La bella romana, inoltre, deve anche fare i conti con la gelosia di alcune sostenitrici di Mattia, le stesse che lo vorrebbero sempre single e concentrato solo sulla professione.