Mattia Zenzola ha vinto la 22esima edizione di Amici ma il suo futuro potrebbe essere nel cast di un'altra trasmissione che si occupa di danza. Intervistato da Super Guida Tv, infatti, il ragazzo ha detto che accetterebbe un'eventuale proposta di Milly Carlucci per entrare a far parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle: dopo aver brillato nel talent di Maria De Filippi, il latinista potrebbe debuttare alla concorrenza.

Aggiornamenti sull'allievo di Amici

Mattia di Amici apre ad un futuro a Ballando con le stelle: è questa una delle notizie che sono trapelate dall'intervista che il giovane ha rilasciato a Super Guida Tv il 6 agosto scorso.

Anche se è uno dei volti più amati del talent-show di Maria De Filippi, Zenzola sogna in grande e non esclude il suo approdo nel cast della trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci, proprio come è capitato al suo coach Raimondo Todaro (anche se quest'ultimo ha fatto il percorso contrario).

Quando gli è stato chiesto se accetterebbe di diventare uno dei maestri di Ballando, il 19enne ha risposto: "Non mi dispiacerebbe".

"Per me è un ambiente familiare perché la danza è la modalità di espressione. Poi è un programma che ho seguito e mi piace. Perché no?", ha aggiunto il latinista.

Le ipotesi sul post Amici

Dunque, Mattia sulle orme di Todaro? Questa è l'idea che molti fan di Amici stanno condividendo dopo aver letto le recenti dichiarazioni del ragazzo sul suo futuro.

Ballando con le stelle è un programma che si occupa di danza, ma soprattutto del genere latinoamericano, quello nel quale Zenzola eccelle e che lì potrebbe esprimere al meglio anche confrontandosi con colleghi più esperti.

Qualora diventasse uno dei maestri del format di Rai 1, però, il pugliese passerebbe alla concorrenza e "tradirebbe" Maria: la sfida del sabato sera del prossimo autunno, infatti, sarà proprio tra le nuove edizioni di Tu sì que vales (trasmissione della quale De Filippi è giudice) e di Ballando (in questi giorni stanno circolando i nomi dei primi possibili concorrenti, tra cui Simona Ventura e Teo Mammuccari).

Per Milly, invece, il 19enne potrebbe essere un ottimo acquisto sia in termini di talento che in quelli di popolarità: Mattia ha tantissimi fan, gli stessi che seguirebbero lo show Rai per sostenerlo in questa nuova avventura televisiva.

Le parole sulla collega di Amici

Mattia si è anche sbilanciato sul tipo di rapporto che ha costruito con Benedetta lontano dalla scuola.

Al giornalista che gli ha chiesto se tra lui e Vari è nato l'amore tra una coreografia e l'altra eseguite in giro per l'Italia, il vincitore di Amici ha fatto sapere: "Con lei sto tanto bene, ci divertiamo e abbiamo in comune la passione per la danza".

"Sto benissimo insieme a lei, sia nel ballo che nella vita", ha aggiunto Zenzola che forse per la prima volta ha lasciato intendere di fare coppia con la collega non solo in scena.

Il pugliese ha anche dichiarato che a volte non è necessario dare troppe spiegazioni, e anche questa riflessione i fan l'hanno interpretata come una specie di conferma ai rumor che circolano da mesi sui due latinisti del programma di Canale 5.

Sono anche trapelate diverse segnalazioni su Mattia e Benedetta, quelle delle persone che li hanno incontrati durante l'estate e che hanno notato una complicità particolare tra loro.

Fino ad oggi, però, i due allievi non hanno mai ufficializzato una relazione ma non hanno neppure detto di non averla: il fatto che la romana sia affianco al vincitore di Amici anche quando non deve esibirsi, porta a pensare che il loro legame potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più profondo.