Da giorni si vocifera di una crisi in corso tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: i due latinisti di Amici, infatti, si sarebbero allontanati in vacanza. Dopo essere stati avvistati in un ristorante mentre discutevano, il professore e la ballerina del talent-show hanno fatto calare il silenzio sul loro privato: Deianira Marzano, però, il 23 agosto ha ricevuto e condiviso su Instagram la segnalazione di una fan che sostiene di sapere con certezza che la coppia è scoppiata.

Aggiornamenti sul maestro di Amici

Solo pochi giorni fa alcuni fan di Amici hanno segnalato la lite che Todaro e Tocca avrebbero avuto al ristorante: la danzatrice, poi, sarebbe stata vista camminare da sola al buio per le strade della Sardegna.

Oggi, mercoledì 23 agosto, Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione sulla coppia di ballerini di latinoamericano.

Tra le Stories che l'influencer ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore, è possibile trovare quella dedicata alle ultime indiscrezioni sul maestro e sulla professionista del talent-show condotto da Maria De Filippi.

"Ti confermo che Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati", inizia così la conversazione che l'esperta di Gossip napoletana ha avuto in privato con una follower che ha chiesto di poter rimanere anonima.

Gelo tra il prof e la ballerina di Amici

"Sono rientrati separatamente dalla Sardegna: lei muta e lui posta roba lagnosa e fa la faccia triste", si legge ancora su Instagram in queste ore.

Stando a questo racconto, dunque, Raimondo e la moglie Francesca non avrebbero mai chiarito dopo la discussione alla quale hanno assistito alcuni curiosi qualche giorno fa: tornati a casa dalle vacanze ognuno per conto proprio, i danzatori di latinoamericano starebbero usando in maniera differente i social network.

Pare, inoltre, che Todaro sia già ripartito: l'autrice della segnalazione di oggi sostiene che il maestro di Amici sarebbe volato in Sicilia in mattinata e che il suo umore non era dei migliori.

A Marzano, inoltre, è stato fatto il nome di qualcuno di cui il professore del talent-show sarebbe innamorato pazzo e con cui potrebbe presto uscire allo scoperto: l'influencer, però, ha coperto l'identità di questa terza persona, lasciando i curiosi con il fiato sospeso.

Attesa per il ritorno di Amici in tv

Nei giorni scorsi, inoltre, sul web si è vociferato di un possibile riavvicinamento in corso tra Raimondo e Sara, una ragazza con la quale è stato paparazzato nel 2020, ovvero quando si è separato dalla moglie la prima volta.

Persone vicine all'insegnante di Amici, però, hanno smentito queste chiacchiere e hanno chiarito che tra i due non ci sarebbe mai stata una vera e propria relazione.

Al tempo, però, Francesca Tocca frequentava Valentin, un allievo conosciuto all'interno della scuola: conclusosi questo flirt, la ballerina si è ricongiunta con il marito, almeno fino a quest'estate.

Di Todaro, però, in queste settimane si sta parlando anche per il suo futuro nel talent-show di Canale 5: il siciliano, infatti, è uno dei professori che rischia di non essere riconfermato nel cast della nuova edizione. Se Arisa starebbe per tornare in Rai nel ruolo di giudice di The Voice Kids, Raimondo non saprebbe ancora nulla sulla sua partecipazione alla stagione 2023/2024 del programma che pochi mesi fa ha vinto essendo il tutor di Mattia Zenzola.

Durante le vacanze sono anche circolati i nomi dei possibili sostituti del maestro: gli ex alunni Giuseppe Giofrè ed Elena D'Amario sono stati tra i più gettonati, ma ad oggi non si sa se qualcuno prenderà davvero il posto del docente di balli latinoamericani.