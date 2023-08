Prosegue la messa in onda della soap opera La Promessa con le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5. Gli spoiler rivelano che Pia inizierà a stare molto male e Jana temerà per la sua vita. Ma la stessa Jana verserà in pessime condizioni di salute e la colpa sarà della perfida Jimena, che si vendicherà di lei dopo aver scoperto che ha tentato di far tornare la memoria a Manuel.

Ma gli intrighi non sono finiti qui: Cruz sarà furente per l'arrivo di Elisa, la reale ereditiera del barone e farà di tutto per metterla fuori gioco.

Peccato che chi crede suo alleato le volti le spalle.

La Promessa: Jana in pessime condizioni di salute nelle nuove puntate

Nelle prossime puntate de La Promessa Jana sarà in punto di morte per colpa di Jimena che la costringerà a lavorare nei campi dei suoi genitori per punirla: come ha osato riparare l'aereo di Manuel e tentato di fargli tornare la memoria dopo l'incidente?

La povera Jana tornerà alla villa in condizioni pietose, piena di lividi e con una grave infiammazione polmonare. Nonostante ciò, Cruz la la obbligherà a lavorare ma i suoi amici della servitù uniranno le forze per aiutarla con le faccende domestiche, alle spalle di Petra.

Manuel si preoccuperà per lei, cosa che farà infuriare Jimena.

Nel frattempo, alla villa, Cruz pianifica un assassinio e non solo.

Anticipazioni La Promessa su Canale 5: cosa ha in mente Cruz?

Nei prossimi episodi della soap opera La Promessa Cruz ordina l’omicidio della baronessa dopo essere venuta a sapere che è la principale beneficiaria dell'eredità del barone. La nobildonna crede di essere alleata con Lorenzo, ma non sa che lui sta facendo il doppio gioco.

Quanto a Jimena, cercherà di allontanare ogni sospetto fingendo di provare pietà per Jana e arriverà addirittura a scusarsi con lei. Catalina non le crederà e proverà a far capire a Manuel quanto sua moglie sia pericolosa.

Purtroppo, non ci saranno buone notizie per Maria, in ansia per Salvador, partito per la guerra.

Con la sua solita perfidia, Petra le dirà senza alcuna sensibilità che il suo fidanzato è morto facendola piangere giorno e notte.

Jana, intanto, si accorgerà degli strani e preoccupanti malesseri di Pia.

Trame La Promessa: Pia continua a stare male nei nuovi episodi

Pia si sentirà male nel tentativo di nascondere la propria gravidanza, che verrà però alla luce per colpa di Petra, che lo dirà a Cruz.

Le condizioni di salute della governante non sono affatto buone, fatto che preoccupa Jana, poiché i continui dolori potrebbero indicare che il parto è anticipato.

Come se non fosse abbastanza, Pia si troverà ad affrontare una conversazione scomoda con Gregorio, che si assumerà la paternità del figlio.

Cruz li obbligherà a sposarsi e Gregorio pretenderà che Pia adempia agli obblighi coniugali; tuttavia, lei gli ricorderà che tra loro c'è solo un patto e nulla di più.

La Promessa continua anche dopo l'estate: la soap opera allunga anche la messa in onda

Continuando con le anticipazioni, Cruz continuerà a meditare su come far fuori baronessa di Grazalema e sarà ancora più decisa quando Elisa inizierà a corteggiare velatamente suo marito.

A proposito di quest'ultimo, si verrà a sapere che Alonso ha un passato segreto che riguarda proprio la nobildonna.

Intanto a Promessa continuerà anche dopo l'estate e che andrà in onda pure al sabato, alle ore 14:45 circa.