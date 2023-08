L'appuntamento con Uomini e donne riparte da lunedì 11 settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio e con le nuove puntate della stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione ci sarà in primis la presenza dei nuovi tronisti, ma anche la scelta dei volti che popoleranno il trono over.

Oltre a delle new entry potrebbero esserci delle riconferme e dei ritorni anche se, al momento, tra i nomi messi in bilico spicca quello di Armando Incarnato. Mentre è da escludere un ritorno di Pinuccia.

Il ritorno di Maria De Filippi con Uomini e donne

La nuova stagione di Uomini e donne continuerà a essere caratterizzata dal mix tra trono classico e trono over.

Maria De Filippi sarà chiamata a raccontare le vicende dei vari protagonisti del suo talk show, da anni leader indiscusso della fascia del primo pomeriggio.

Durante le prime due registrazioni di questa stagione ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'amore e come da tradizione si parlerà anche delle vicende dei protagonisti del trono over.

Chi tornerà in studio e chi, invece, non sarà presente nel cast della stagione 2023/2024 del talk show sentimentale?

Armando Incarnato tace sul suo futuro a Uomini e donne 2023/2024

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che tra i nomi in bilico spicca quello di Armando Incarnato, uno dei volti storici del trono over.

Presente in studio da svariati anni, il cavaliere potrebbe non rimettere piede in trasmissione nel corso della prossima stagione.

L'indiscrezione circola ormai da svariate settimane sul web, ma per il momento Armando preferisce tacere.

Pur essendo sempre molto attivo sul suo profilo Instagram, il cavaliere del trono over ha preferito non commentare queste voci che lo riguardano.

Biagio e Pinuccia fuori dal cast: anticipazioni Uomini e donne 2023/2024

In attesa di scoprire se Maria De Filippi concederà una chance al cavaliere, tra coloro che non metteranno piede in studio risulta esserci Biagio Di Maro.

L'ex cavaliere ha recentemente ammesso che gli sarebbe piaciuto poter tornare di nuovo in trasmissione e quindi rimettersi in gioco nel cast della trasmissione di Canale 5.

Alla fine, però, non sarà così: la presenza di Biagio non è prevista nella prossima stagione del talk show di Maria De Filippi.

Stessa sorte anche per Pinuccia. Nonostante gli accorati appelli rivolti alla conduttrice, Pinuccia non avrà la possibilità di tornare in studio per presentare dal vivo il suo brano inedito, lanciato questa estate come tormentone.